Tigre le ganó a Racing y chicaneó en redes: "Tenés que cerrar el estadio"

FOTO: Braian Martínez y la gastada de Tigre a Racing. Foto: Noticias Argentinas

Tras el contundente triunfo por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda, Tigre encendió las redes sociales con una fuerte chicana para Racing.

“Tenes que cerrar el estadio”, manifestó la cuenta oficial de Tigre en su publicación de X. El posteo estuvo acompañado por una fotografía del extremo izquierdo Braian Martínez, quien tuvo un paso por Independiente de Avellaneda.

La publicación no tardó en generar repercusión entre los hinchas, tanto de Tigre como de Racing e Independiente. Mientras los simpatizantes del “Matador” celebraron el ingenio del mensaje, muchos racinguistas tomaron la frase como una provocación directa en medio del difícil presente futbolístico del equipo.

El contexto le dio un condimento especial a la chicana: Braian Martínez, autor del primer gol del “Matador” y asistidor en el segundo, fue una de las grandes figuras de la noche en Avellaneda. Su pasado en Independiente, eterno rival de Racing, le sumó aún más carga simbólica a la provocación.

Así, Tigre no solo festejó el triunfo, sino que también aprovechó para avivar la rivalidad y dejar su huella en el siempre picante folclore del fútbol argentino.