Deportes

Tigre le ganó a Racing y chicaneó en redes: "Tenés que cerrar el estadio"

Con Braian Martínez (ex Independiente) como figura, el club de Victoria le puso sal a la rivalidad y encendió el folclore del fútbol argentino.

16/08/2025 | 13:53Redacción Cadena 3

FOTO: Braian Martínez y la gastada de Tigre a Racing. Foto: Noticias Argentinas

Tras el contundente triunfo por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda, Tigre encendió las redes sociales con una fuerte chicana para Racing.

“Tenes que cerrar el estadio”, manifestó la cuenta oficial de Tigre en su publicación de X. El posteo estuvo acompañado por una fotografía del extremo izquierdo Braian Martínez, quien tuvo un paso por Independiente de Avellaneda.

La publicación no tardó en generar repercusión entre los hinchas, tanto de Tigre como de Racing e Independiente. Mientras los simpatizantes del “Matador” celebraron el ingenio del mensaje, muchos racinguistas tomaron la frase como una provocación directa en medio del difícil presente futbolístico del equipo.

El contexto le dio un condimento especial a la chicana: Braian Martínez, autor del primer gol del “Matador” y asistidor en el segundo, fue una de las grandes figuras de la noche en Avellaneda. Su pasado en Independiente, eterno rival de Racing, le sumó aún más carga simbólica a la provocación.

Así, Tigre no solo festejó el triunfo, sino que también aprovechó para avivar la rivalidad y dejar su huella en el siempre picante folclore del fútbol argentino.

Lectura rápida

¿Qué logró Tigre en este partido? Tigre venció a Racing por 2-1 en el Cilindro de Avellaneda.

¿Quién fue el destacado del encuentro? Braian Martínez, quien anotó el primer gol y asistió en el segundo.

¿Qué chicana publicó Tigre en redes sociales? “Tenes que cerrar el estadio” en una provocación a Racing.

¿Cómo reaccionaron los hinchas? Los hinchas de Tigre celebraron la chicana, mientras que los de Racing la tomaron como una provocación.

¿Cuál es el contexto de la chicana? El pasado de Braian Martínez en Independiente, rival de Racing, añade carga simbólica a la provocación.

[Fuente: Noticias Argentinas]

