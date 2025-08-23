TC en Buenos Aires: horarios y detalles de la carrera del Turismo Carretera

FOTO: TC en Buenos Aires: horario y cómo ver en vivo la carrera del Turismo Carretera

El Turismo Carretera realiza su décima jornada que se corre en el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y que tiene este sábado su clasificación.

Tras las primeras jornadas, el campeonato lo tiene a Julián Santero como líder con 239,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Marcelo Angelo, con 234. Completa el podio Mauricio Lambris, con 216 y con un triunfo.

Agustín Canapino hizo la “pole” este sábado, seguido por Christian Ledesma y Juan Martín Trucco.

A qué hora es la carrera del TC en Buenos Aires

La fecha del Turismo Carretera tiene su actividad del domingo desde las 10.10 horas.

Cronograma del TC en Buenos Aires:

Domingo

10:10: Serie

10:35: Serie

11:00: Serie

13:30 – Final TC

Dónde ver en vivo el Turismo Carretera

La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.