Deportes

TC en Buenos Aires: horarios y detalles de la carrera del Turismo Carretera

Se corre este fin de semana la décima fecha del campeonato de Turismo Carretera. Todos los detalles.

23/08/2025 | 19:53Redacción Cadena 3

FOTO: TC en Buenos Aires: horario y cómo ver en vivo la carrera del Turismo Carretera

El Turismo Carretera realiza su décima jornada que se corre en el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y que tiene este sábado su clasificación.

Tras las primeras jornadas, el campeonato lo tiene a Julián Santero como líder con 239,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Marcelo Angelo, con 234. Completa el podio Mauricio Lambris, con 216 y con un triunfo.

Agustín Canapino hizo la “pole” este sábado, seguido por Christian Ledesma y Juan Martín Trucco.

A qué hora es la carrera del TC en Buenos Aires

La fecha del Turismo Carretera tiene su actividad del domingo desde las 10.10 horas.

Cronograma del TC en Buenos Aires:

Domingo

  • 10:10: Serie
  • 10:35: Serie
  • 11:00: Serie
  • 13:30 – Final TC

Dónde ver en vivo el Turismo Carretera

La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.

Lectura rápida

¿Cuál es el evento en cuestión? La décima fecha del campeonato de Turismo Carretera.

¿Dónde se lleva a cabo? En el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez en Buenos Aires.

¿Cuándo se clasifica y corre? La clasificación es este sábado y la carrera comienza el domingo a las 10.10 horas.

¿Quién lidera el campeonato? Julián Santero con 239,5 puntos, seguido por Marcelo Angelo.

¿Cómo se puede ver el evento? A través de TV Pública, Deportv y plataformas digitales como Flow.

[Fuente: Noticias Argentinas]

