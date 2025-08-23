TC en Buenos Aires: horarios y detalles de la carrera del Turismo Carretera
Se corre este fin de semana la décima fecha del campeonato de Turismo Carretera. Todos los detalles.
23/08/2025
El Turismo Carretera realiza su décima jornada que se corre en el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires, y que tiene este sábado su clasificación.
Tras las primeras jornadas, el campeonato lo tiene a Julián Santero como líder con 239,5 puntos, pero sin victorias; seguido por Marcelo Angelo, con 234. Completa el podio Mauricio Lambris, con 216 y con un triunfo.
Agustín Canapino hizo la “pole” este sábado, seguido por Christian Ledesma y Juan Martín Trucco.
A qué hora es la carrera del TC en Buenos Aires
La fecha del Turismo Carretera tiene su actividad del domingo desde las 10.10 horas.
Cronograma del TC en Buenos Aires:
Domingo
- 10:10: Serie
- 10:35: Serie
- 11:00: Serie
- 13:30 – Final TC
Dónde ver en vivo el Turismo Carretera
La nueva fecha del Turismo Carretera se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por TV Pública y Deportv. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play; y por la app Motorplay.
Lectura rápida
¿Cuál es el evento en cuestión? La décima fecha del campeonato de Turismo Carretera.
¿Dónde se lleva a cabo? En el Autódromo de Oscar y Juan Gálvez en Buenos Aires.
¿Cuándo se clasifica y corre? La clasificación es este sábado y la carrera comienza el domingo a las 10.10 horas.
¿Quién lidera el campeonato? Julián Santero con 239,5 puntos, seguido por Marcelo Angelo.
¿Cómo se puede ver el evento? A través de TV Pública, Deportv y plataformas digitales como Flow.
[Fuente: Noticias Argentinas]