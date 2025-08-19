En vivo

Sinner y Alcaraz podrían enfrentarse por el número 1 del mundo en la final del US Open

El italiano y el español son los grandes dominadores del circuito y aparecen como los candidatos a llegar al partido decisivo.

19/08/2025 | 12:12Redacción Cadena 3

FOTO: Sinner y Alcaraz podrían enfrentarse por la cima del ranking.

El US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, comenzará el domingo 24 de agosto y podría darse una final por el número 1 del mundo entre el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

Sinner y Alcaraz han mostrado un dominio notable en los últimos meses: se enfrentaron en las finales de Roland Garros, Wimbledon y los Masters 1000 de Roma y Cincinnati.

El italiano, que llegará al US Open como el campeón defensor, tiene 11.480 puntos y le saca casi 2.000 a Alcaraz, quien es su escolta en el ranking ATP.

Sin embargo, el español podría ganar muchísimos puntos, ya que defiende solo 50 por la segunda ronda alcanzada el año pasado.

Es por esto que Sinner y Alcaraz, que son los grandes candidatos a llegar a la final, podrían jugar un partido decisivo que tendría en juego no solo el título, sino el número 1 del mundo.

En lo que respecta a las últimas finales donde se enfrentaron, Alcaraz lidera 3-1, ya que se impuso en los Masters 1000 de Roma (7-6 y 6-1) y Cincinnati (5-0 y retiro), además del histórico encuentro en Roland Garros (4-6, 6-7, 6-4, 7-6 y 7-6). Sinner, por su parte, se quedó con el duelo decisivo en Wimbledon por 4-6, 6-4, 6-4 y 6-4.

Ambos jugadores van por su segundo título en el US Open, torneo que Alcaraz ganó en 2022 para convertirse en el número 1 del mundo más joven de la historia y Sinner en 2024.

La era Sinner-Alcaraz, cada vez más afianzada

Luego del eterno dominio del Big Three compuesto por el suizo Roger Federer, el español Rafael Nadal y el serbio Novak Djokovic, todo parece indicar que dicha era ya terminó y ahora los dueños del circuito son Alcaraz y Sinner.

Esto se debe a que entre los dos se repartieron los títulos en los últimos siete torneos de Grand Slam y ni siquiera Djokovic pudo oponerles resistencia en los últimos meses.

Al igual que le ocurrió a Federer y Nadal tras la llegada de Djokovic, habrá que ver si en las próximas temporadas aparece un tercero en discordia para intentar cortar con la hegemonía de Alcaraz y Sinner.

Así quedaría la lucha por el número 1 si Sinner le gana la final del US Open a Alcaraz

  1. Sinner: 11.480
  2. Alcaraz: 10.840

Así quedaría la lucha por el número 1 si Alcaraz le gana la final del US Open a Sinner

  1. Alcaraz: 11.540
  2. Sinner: 10.780

Lectura rápida

¿Qué torneo comenzará el 24 de agosto?
El US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

¿Quiénes son los posibles finalistas?
El italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz.

¿Qué puntos defiende Alcaraz en el torneo?
Alcaraz defiende solo 50 puntos por llegar a la segunda ronda el año pasado.

¿Cuál es el récord reciente entre Sinner y Alcaraz?
Alcaraz lidera 3-1 en sus últimos encuentros.

¿Qué significaría la final para los jugadores?
La final podría determinar quién es el número 1 del mundo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

