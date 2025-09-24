Seis tenistas argentinos avanzaron a octavos de final del Challenger de Buenos Aires

FOTO: Román Burruchaga durante su triunfo en la primera ronda del Challenger de Buenos Aires.

Terminada la primera ronda del ATP Challenger de Buenos Aires, que se disputa en el Racket Club de Palermo, seis argentinos consiguieron clasificarse a los octavos de final.

Los seis ganadores del día fueron Román Burruchaga (144°), Alex Barrena (188°), Andrea Collarini (264°), Nicolás Kicker (299°), Facundo Bagnis (431°) y Lorenzo Rodríguez (461°).

Además, hubo dos derrotas muy duras para jugadores nacionales: Thiago Tirante (99°) cayó por 6-3 y 6-4 con el paraguayo Daniel Vallejo (254°), mientras que Federico Gómez no pudo con el peruano Gonzalo Bueno (257°), que le ganó por 6-3, 3-6 y 6-7 (3/7).

En una buena jornada para los jugadores argentinos, seis tenistas nacionales se sumaron a la segunda ronda del torneo en el que juegan como locales.

El último de estos triunfos se dio en la cancha central, con la firma de Román Burruchaga. “Burru” tuvo que imponerse a su compatriota Hernán Casanova (411°), quien superó las qualys, por 6-3 y 6-4, en algo más de una hora y media de juego.

Otro gran triunfo argentino se dio en el tercer turno de la cancha 8, que se llenó para ver a dos jóvenes prometedores del tenis local: el reciente finalista del Challenger de Villa Mariah Alex Barrena derrotó a Juan Bautista Torres (415°) por 6-1, 5-7 y 6-4, para mantener su increíble 2025, que ya le dio dos títulos a nivel Challenger y lo hizo subir 377 puestos en el ranking.

Algo después del partido entre Barrena y Torres comenzó el enfrentamiento entre Andrea Collarini y el argentino Luciano Ambrogi (421°), en la lindante cancha 7, que vio ganar al jugador de 33 años por 7-6 (7/5), 2-6 y 6-3.

La sorpresa más grata del día tuvo lugar en el segundo turno de la cancha central, en la que Nicolás Kicker sacó a relucir toda su experiencia para derrotar al cuarto máximo candidato del torneo, el chileno Cristian Garín (124°), por 6-3 y 6-4.

En el turno previo, comenzado a las 10:00 horas, Facundo Bagnis se impuso de gran manera a su compatriota Gonzalo Villanueva (351°), en un partido muy cambiante, que terminó con un resultado de 6-0, 3-6 y 6-3, en favor de quien representó al seleccionado argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Jugando también en el primer turno, pero en la cancha 7, Lorenzo Rodríguez pudo mantener su buen momento y sumar su tercer triunfo consecutivo, derrotando por 6-4 y 6-1 al boliviano Murkel Dellien (260°), para llegar a los octavos de final.