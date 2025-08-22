Se suspendió el partido entre Independiente y Platense por el Torneo Clausura
El encuentro fue cancelado por los hechos de violencia vividos el pasado miércoles, entre el “Rojo” y la Universidad de Chile. La decisión la tomó la APREVIDE.
22/08/2025 | 21:38Redacción Cadena 3
FOTO: Se suspendió el partido entre Independiente y Platense por el Torneo Clausura 2025
El partido correspondiente a la fecha seis del Torneo Clausura 2025 entre Independiente y Platense, que debía jugarse este domingo a las 20:30 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, fue oficialmente suspendido por decisión de la autoridad de seguridad APREVIDE.
La medida se tomó a raíz de los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en ese mismo estadio, cuando se produjo una pelea entre seguidores de Independiente y de la Universidad de Chile durante el partido por la Copa Sudamericana. La situación, considerada una de las más críticas en la historia reciente del club, pudo haber derivado en una tragedia.
Violencia en Avellaneda. U de Chile califica de "inhumana" la agresión y denuncia "falta absoluta de resguardo" de Independiente
El club chileno aseguró que no hubo muertos "de milagro" y reportó un herido grave con fractura de cráneo. Cuestionó que solo haya detenidos de su parcialidad.
En una primera instancia, el Juzgado de Garantías Nº3 había dispuesto que el encuentro se disputara sin público o, alternativamente, con parcialidad local pero en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América. Finalmente, y tras evaluar criterios de seguridad, se optó por aplazar la fecha.
Desde el club y las autoridades locales se informará en los próximos días la nueva fecha y las condiciones en las que se reprogramará el partido. Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo garantizar la integridad de los espectadores y restablecer las condiciones de seguridad en el estadio.
Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de la https://t.co/SpWmFhkdDB para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga.— C. A. Independiente (@Independiente) August 23, 2025
Los socios e hinchas de… pic.twitter.com/p4vUNoiWB4
Para respetar la decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió clausurar el estadio del “Rojo” como medida cautelar, y con los lamentables hechos todavía muy recientes, desde la organización de la Liga Profesional se sentenció que la fecha del encuentro debía cambiar.
La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Liga Profesional, con un breve comunicado que afirma que “por disposición de la APREVIDE el partido se posterga” y comunica que la nueva fecha de disputa será informada próximamente.
De todas formas, el partido podría disputarse en dos semanas. Aunque no es información oficial, y todavía no se terminó de determinar, se podría aprovechar la próxima doble fecha FIFA, que abarcará entre el jueves 4 de septiembre y el martes 9, para que ambos equipos cumplan con la fecha adeudada.
Lectura rápida
¿Qué partido fue suspendido? El encuentro entre Independiente y Platense del Torneo Clausura 2025.
¿Quién suspendió el partido? La autoridad de seguridad APREVIDE.
¿Cuándo estaba programado el partido? Para el domingo a las 20:30.
¿Por qué se suspendió? Por los incidentes ocurridos en el estadio durante un partido anterior entre Independiente y la Universidad de Chile.
¿Cuál es la próxima acción? Se anunciará una nueva fecha y condiciones para el partido en los próximos días.
[Fuente: Noticias Argentinas]