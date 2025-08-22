FOTO: Se suspendió el partido entre Independiente y Platense por el Torneo Clausura 2025

El partido correspondiente a la fecha seis del Torneo Clausura 2025 entre Independiente y Platense, que debía jugarse este domingo a las 20:30 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, fue oficialmente suspendido por decisión de la autoridad de seguridad APREVIDE.

La medida se tomó a raíz de los graves incidentes ocurridos el pasado miércoles en ese mismo estadio, cuando se produjo una pelea entre seguidores de Independiente y de la Universidad de Chile durante el partido por la Copa Sudamericana. La situación, considerada una de las más críticas en la historia reciente del club, pudo haber derivado en una tragedia.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En una primera instancia, el Juzgado de Garantías Nº3 había dispuesto que el encuentro se disputara sin público o, alternativamente, con parcialidad local pero en otra sede, debido a la clausura preventiva del Libertadores de América. Finalmente, y tras evaluar criterios de seguridad, se optó por aplazar la fecha.

Desde el club y las autoridades locales se informará en los próximos días la nueva fecha y las condiciones en las que se reprogramará el partido. Mientras tanto, la prioridad seguirá siendo garantizar la integridad de los espectadores y restablecer las condiciones de seguridad en el estadio.

/Inicio Código Embebido/

Desde el Club Atlético Independiente aceptamos la solicitud de la https://t.co/SpWmFhkdDB para postergar el partido ante el Club Atlético Platense, y que el partido pueda jugarse con público, en nuestra cancha y en la fecha que la justicia disponga.



Los socios e hinchas de… pic.twitter.com/p4vUNoiWB4 — C. A. Independiente (@Independiente) August 23, 2025

/Fin Código Embebido/

Para respetar la decisión de la Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que resolvió clausurar el estadio del “Rojo” como medida cautelar, y con los lamentables hechos todavía muy recientes, desde la organización de la Liga Profesional se sentenció que la fecha del encuentro debía cambiar.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la Liga Profesional, con un breve comunicado que afirma que “por disposición de la APREVIDE el partido se posterga” y comunica que la nueva fecha de disputa será informada próximamente.

De todas formas, el partido podría disputarse en dos semanas. Aunque no es información oficial, y todavía no se terminó de determinar, se podría aprovechar la próxima doble fecha FIFA, que abarcará entre el jueves 4 de septiembre y el martes 9, para que ambos equipos cumplan con la fecha adeudada.