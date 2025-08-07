En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Estudiantes (LP) vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

La Última Jugada

Estudiantes vs. Indep. Rivadavia

La Plata

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Se enfrió la vuelta de Sampaoli a Brasil: el motivo que frena su llegada a un club que pelea el descenso

El regreso de Jorge Sampaoli al Santos de Brasil está en duda. El DT pidió refuerzos, pero el club no puede garantizarle los fichajes.

07/08/2025 | 19:17Redacción Cadena 3

FOTO: Jorge Sampaoli y la negociación con Santos F.C

Después de una semana llena de rumores por su llegada, el posible regreso de Jorge Sampaoli al Santos F.C se encuentra actualmente frenado.

Si bien las negociaciones estaban encaminadas, en las últimas horas surgieron muchas trabas que pusieron en pausa el acuerdo de palabra: el club brasileño no puede asegurar la llegada de los refuerzos solicitados por el entrenador argentino, lo que genera dudas sobre la continuidad de las charlas.

Sampaoli, de 65 años, se encuentra sin club desde su última experiencia en el Stade Rennais FC de Francia, y era uno de los grandes apuntados para tomar las riendas del Santos, un club que pelea por la permanencia en la primera división del fútbol brasileño.

Su posible regreso generó expectativa, ya que, en su anterior paso por el equipo paulista, en la temporada 2019, dejó una buena imagen: dirigió 64 partidos, con 34 victorias, 15 empates y 15 derrotas.

A lo largo de su carrera, el director técnico santafesino dirigió equipos de renombre como Sevilla, Olympique de Marsella y el propio Flamengo, además de haber tenido ciclos al frente de selecciones nacionales como Chile —donde logró la histórica Copa América 2015— y Argentina, donde su gestión terminó de forma accidentada tras el Mundial de Rusia 2018.

Mientras Santos evalúa cómo reestructurar su plantel para buscar la mejor manera de salir de la zona de descenso al temeroso Campeonato Brasileño de Serie B, Sampaoli espera una propuesta que le garantice condiciones competitivas.

El técnico argentino mantiene el interés en volver a Santos, siempre y cuando se le brinden las garantías deportivas necesarias para competir en el exigente fútbol brasileño. Por su parte, la dirigencia del club paulista busca alternativas para cumplir con algunos de los pedidos del técnico, aunque reconocen que el margen económico es limitado y la prioridad actual pasa por reorganizar el plantel con recursos disponibles.

Con este panorama, el futuro de Jorge Sampaoli sigue siendo una incógnita. Mientras tanto, el D.T argentino continúa sin compromiso con un club, a la espera de un proyecto serio que le permita volver a estar en la elite del fútbol sudamericano. Santos, por historia e impacto, parece ser ese lugar, pero por ahora, las condiciones no están dadas.

La pelota está del lado de la dirigencia del elenco brasileño; ellos deberán decidir cómo sigue adelante la mesa de negociación.

Lectura rápida

¿Cuál es el estatus de las negociaciones entre Sampaoli y Santos? Actualmente están frenadas por la falta de garantías para fichajes solicitados por el entrenador.

¿Desde cuándo está Sampaoli sin club? Desde su última experiencia en el Stade Rennais FC de Francia.

¿Qué hizo Sampaoli en su anterior paso por Santos? Dirigió 64 partidos con 34 victorias, 15 empates y 15 derrotas.

¿Qué preocupa a Santos actualmente? La necesidad de salir de la zona de descenso en el Campeonato Brasileño de Serie B.

¿Qué espera Sampaoli para aceptar un regreso? Garantías deportivas que le permitan competir en el fútbol brasileño.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho