En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Se derrumbó el techo del estadio de Regatas Corrientes: no hubo heridos y el gobernador prometió reconstruirlo

El colapso se produjo durante obras de remodelación en la cancha de básquet. Gustavo Valdés anunció que la provincia ayudará a "hacer un estadio a nuevo".

14/08/2025 | 00:02Redacción Cadena 3

FOTO: Regatas Corrientes

Un derrumbe en el estadio de básquet del Club de Regatas de Corrientes generó conmoción este miércoles por la siesta, aunque afortunadamente no se registraron heridos. El colapso del techo y parte de un muro se produjo mientras se realizaban obras de remodelación en el emblemático predio ubicado frente al parque Mitre.

Según supo Noticias Argentinas, el club fue evacuado de inmediato y permanecerá cerrado por precaución. La noticia más importante la confirmó el intendente y presidente de la institución, Eduardo Tassano: "No hubo ninguna víctima".

El jefe de Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello, advirtió a Diario Época que existe "peligro de más desmoronamientos" y que el sector más afectado fue la cancha de básquet.

La promesa del gobernador: "Un estadio a nuevo"

Tras el siniestro, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recorrió el lugar y se comprometió a ayudar en la reconstrucción. "Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras", afirmó el mandatario en diálogo con La Red Deportiva de Corrientes.

Valdés detalló que la inversión buscará modernizar las estructuras metálicas y refaccionar la totalidad de la cancha, a la que consideró un "símbolo" para la ciudad y la provincia. "Ya estamos manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible", agregó.

Investigan las causas

Las causas del derrumbe aún se investigan, aunque algunas teorías apuntan a la antigüedad de la estructura original, que dataría de 1971. El plan, según adelantó Tassano, es demoler la parte dañada y "rearmar todo nuevo".

El Club Regatas emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad, confirmando que solo hubo daños materiales y que se está trabajando con los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el estadio?
Se derrumbó el techo y parte de un muro durante las obras de remodelación del estadio.

¿Hubo heridos?
No, afortunadamente no se registraron heridos.

¿Quién prometió la reconstrucción?
El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, se comprometió a ayudar en la reconstrucción.

¿Cuándo se produjo el derrumbe?
El derrumbe ocurrió este miércoles por la siesta.

¿Cuál es el siguiente paso?
Investigar las causas y demoler la parte dañada para reconstruir el estadio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho