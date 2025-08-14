Se derrumbó el techo del estadio de Regatas Corrientes: no hubo heridos y el gobernador prometió reconstruirlo

Un derrumbe en el estadio de básquet del Club de Regatas de Corrientes generó conmoción este miércoles por la siesta, aunque afortunadamente no se registraron heridos. El colapso del techo y parte de un muro se produjo mientras se realizaban obras de remodelación en el emblemático predio ubicado frente al parque Mitre.

Según supo Noticias Argentinas, el club fue evacuado de inmediato y permanecerá cerrado por precaución. La noticia más importante la confirmó el intendente y presidente de la institución, Eduardo Tassano: "No hubo ninguna víctima".

El jefe de Bomberos Voluntarios, Daniel Bertorello, advirtió a Diario Época que existe "peligro de más desmoronamientos" y que el sector más afectado fue la cancha de básquet.

La promesa del gobernador: "Un estadio a nuevo"

Tras el siniestro, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, recorrió el lugar y se comprometió a ayudar en la reconstrucción. "Vamos a aprovechar para hacer un estadio a nuevo con las estructuras", afirmó el mandatario en diálogo con La Red Deportiva de Corrientes.

Valdés detalló que la inversión buscará modernizar las estructuras metálicas y refaccionar la totalidad de la cancha, a la que consideró un "símbolo" para la ciudad y la provincia. "Ya estamos manos a la obra con todas las cuestiones de seguridad posible", agregó.

Investigan las causas

Las causas del derrumbe aún se investigan, aunque algunas teorías apuntan a la antigüedad de la estructura original, que dataría de 1971. El plan, según adelantó Tassano, es demoler la parte dañada y "rearmar todo nuevo".

El Club Regatas emitió un comunicado para llevar tranquilidad a la comunidad, confirmando que solo hubo daños materiales y que se está trabajando con los organismos correspondientes para evaluar los pasos a seguir.