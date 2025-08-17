Se cumplen 20 años del fatídico debut de Messi con la Selección argentina

FOTO: Se cumplen 20 años del fatídico debut de Lionel Messi con la Selección argentina. (Foto NA: redes)

Un 17 de agosto de 2005, el astro rosarino Lionel Messi realizaba su debut con la Selección argentina en un trágico amistoso frente a Hungría en Budapest, el cual tendría un desenlace insólito.

A los 18 minutos del segundo tiempo, el entrenador de aquel entonces de La Albiceleste, José Pekerman, le dio ingreso al terreno de juego al ex Barcelona y Paris Saint-Germain en lugar del delantero Lisandro López.

Sin embargo, tan solo 45 segundos más tarde, el campeón del mundo en Qatar 2022 vería la tarjeta roja por una dudosa infracción. En la primera pelota que tocó, el 8 veces ganador del Balón de Oro quiso mostrar todo su talento y salió decidido a encarar al defensor Vilmos Vanczák, quien lo sujetó de la camiseta luego de no poder frenar su ataque.

Allí, Messi tuvo la intención de sacárselo de encima para poder continuar con su carrera hacia el arco rival, pero impactó un manotazo en el rostro, exagerado por el futbolista húngaro, y el árbitro alemán Markus Merk no dudó en expulsarlo.

Años más tarde, el delantero de 38 años reveló que fue lo que se le pasó por la cabeza tras el incidente. "Pensaba 'entré y me echaron, no me van a llamar nunca más'. Fue terrible", expresó en declaraciones televisivas en 2019.

Messi llegaba a dicho encuentro habiendo conseguido deslumbrar en el Mundial Sub 20 donde el combinado nacional juvenil consiguió alzarse con el título bajo el mando de Francisco Ferraro. No solo se convirtió en el máximo goleador del certamen con seis tantos, sino que también fue elegido el mejor jugador del certamen.

Además, el insólito suceso contó con la particularidad de que Lionel Scaloni, actual DT de Messi en la Selección argentina y con quien consiguió la Copa del Mundo en 2022, fue quien más defendió al rosarino luego de ser expulsado.