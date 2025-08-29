Se confirmó la fecha y horario del clásico entre Racing e Independiente por el Torneo Clausura
La Liga Profesional dio a conocer la agenda de las fechas 8, 9 y 10 del campeonato local.
La Liga Profesional de Fútbol oficializó este viernes el cronograma de las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura 2025, que tendrá como gran atractivo el clásico entre Racing e Independiente.
El duelo entre la “Academia” y el “Rojo” se jugará el domingo 28 de septiembre a las 15.15 en el estadio Presidente Perón, correspondiente a la décima jornada, convirtiéndose en uno de los encuentros más esperados de estas fechas.
Además, la programación dejó otros cruces de alto impacto, como en la octava fecha, donde Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.
La novena jornada también tendrá choques importantes, como el “Millonario” que visitará a Atlético Tucumán el sábado 20 de septiembre a las 21.15 horas, en tanto que Independiente recibirá al “Ciclón” a las 14.30 horas y el “Xeneize” será local frente a Central Córdoba el domingo 21.
Finalmente, la décima fecha no solo ofrecerá el clásico de Avellaneda, sino que también contará con el duelo entre Boca y Defensa y Justicia en Florencio Varela el sábado 27 a las 19 horas, y River recibirá a Deportivo Riestra el domingo 28 en el Monumental.
Fecha 8
Jueves 11 de septiembre
20.00 Belgrano – San Martín SJ
Viernes 12 de septiembre
14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba
19.00 Racing – San Lorenzo
19.00 Huracán – Vélez
21.15 Lanús – Independiente Rivadavia
21.15 Newell’s – Atlético Tucumán
Sábado 13 de septiembre
14.30 Godoy Cruz – Barracas Central
16.45 Independiente – Banfield
19.00 Estudiantes – River
21.15 Sarmiento – Aldosivi
Domingo 14 de septiembre
15.00 Gimnasia – Unión
15.00 Instituto – Argentinos
17.30 Rosario Central – Boca
20.00 Tigre – Talleres
20.00 Defensa y Justicia – Platense
Fecha 9
Viernes 19 de septiembre
17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)
19.00 Huracán – Racing (Zona A)
19.15 San Martín de San Juan – Vélez (Zona B)
21.15 Lanús – Platense (Zona B)
Sábado 20 de septiembre
14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)
16.45 Unión – Independiente Rivadavia (Zona A)
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)
21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)
Domingo 21 de septiembre
14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)
16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)
19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)
19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)
21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)
Lunes 22 de septiembre
19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)
21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)
Fecha 10
Viernes 26 de septiembre
19.00 Banfield – Unión (Zona A)
19.00 Platense – San Martín de San Juan (Zona B)
21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)
Sábado 27 de septiembre
14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)
14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)
16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)
19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)
21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)
Domingo 28 de septiembre
15.15 Racing – Independiente (interzonal)
18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)
20.15 Independiente Rivadavia – Huracán (Zona A)
20.15 Instituto – Lanús (Zona B)
Lunes 29 de septiembre
15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)
20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)
Martes 30 de septiembre
19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)
