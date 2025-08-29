FOTO: Se confirmó la fecha y horario del clásico entre Racing e Independiente por el Torneo Clausura.

La Liga Profesional de Fútbol oficializó este viernes el cronograma de las fechas 8, 9 y 10 del Torneo Clausura 2025, que tendrá como gran atractivo el clásico entre Racing e Independiente.

El duelo entre la “Academia” y el “Rojo” se jugará el domingo 28 de septiembre a las 15.15 en el estadio Presidente Perón, correspondiente a la décima jornada, convirtiéndose en uno de los encuentros más esperados de estas fechas.

Además, la programación dejó otros cruces de alto impacto, como en la octava fecha, donde Racing se medirá ante San Lorenzo el viernes 12 a las 19 horas, mientras que Estudiantes de La Plata recibirá a River el sábado 13 y Rosario Central será anfitrión de Boca el domingo 14.

La novena jornada también tendrá choques importantes, como el “Millonario” que visitará a Atlético Tucumán el sábado 20 de septiembre a las 21.15 horas, en tanto que Independiente recibirá al “Ciclón” a las 14.30 horas y el “Xeneize” será local frente a Central Córdoba el domingo 21.

Finalmente, la décima fecha no solo ofrecerá el clásico de Avellaneda, sino que también contará con el duelo entre Boca y Defensa y Justicia en Florencio Varela el sábado 27 a las 19 horas, y River recibirá a Deportivo Riestra el domingo 28 en el Monumental.

Fecha 8

Jueves 11 de septiembre

20.00 Belgrano – San Martín SJ

Viernes 12 de septiembre

14.30 Deportivo Riestra – Central Córdoba

19.00 Racing – San Lorenzo

19.00 Huracán – Vélez

21.15 Lanús – Independiente Rivadavia

21.15 Newell’s – Atlético Tucumán

Sábado 13 de septiembre

14.30 Godoy Cruz – Barracas Central

16.45 Independiente – Banfield

19.00 Estudiantes – River

21.15 Sarmiento – Aldosivi

Domingo 14 de septiembre

15.00 Gimnasia – Unión

15.00 Instituto – Argentinos

17.30 Rosario Central – Boca

20.00 Tigre – Talleres

20.00 Defensa y Justicia – Platense

Fecha 9

Viernes 19 de septiembre

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (Zona B)

19.00 Huracán – Racing (Zona A)

19.15 San Martín de San Juan – Vélez (Zona B)

21.15 Lanús – Platense (Zona B)

Sábado 20 de septiembre

14.30 Barracas Central – Sarmiento (interzonal)

16.45 Unión – Independiente Rivadavia (Zona A)

19.00 Tigre – Aldosivi (Zona A)

21.15 Atlético Tucumán – River (Zona B)

Domingo 21 de septiembre

14.30 Independiente – San Lorenzo (Zona B)

16.45 Boca – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Argentinos – Banfield (Zona A)

19.00 Rosario Central – Talleres (Zona B)

21.15 Godoy Cruz – Instituto (Zona B)

Lunes 22 de septiembre

19.00 Estudiantes – Defensa y Justicia (Zona A)

21.00 Belgrano – Newell’s (Zona A)

Fecha 10

Viernes 26 de septiembre

19.00 Banfield – Unión (Zona A)

19.00 Platense – San Martín de San Juan (Zona B)

21.15 Central Córdoba – Tigre (Zona A)

Sábado 27 de septiembre

14.30 Aldosivi – Argentinos (Zona A)

14.30 Gimnasia – Rosario Central (Zona B)

16.45 San Lorenzo – Godoy Cruz (Zona B)

19.00 Defensa y Justicia – Boca (Zona A)

21.15 Talleres – Sarmiento (Zona B)

Domingo 28 de septiembre

15.15 Racing – Independiente (interzonal)

18.00 River – Deportivo Riestra (Zona B)

20.15 Independiente Rivadavia – Huracán (Zona A)

20.15 Instituto – Lanús (Zona B)

Lunes 29 de septiembre

15.30 Barracas Central – Belgrano (Zona A)

20.00 Vélez – Atlético Tucumán (Zona B)

Martes 30 de septiembre

19.00 Newell’s – Estudiantes (Zona A)