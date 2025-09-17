San Lorenzo en crisis: el vicepresidente de la Asamblea aseguró que “no habrá elecciones en 30 días"

El vicepresidente de la Asamblea de Socios de San Lorenzo, Ulises Morales, explicó que el club tiene hasta 30 días para convocar a una Asamblea extraordinaria que deberá resolver si se conforma una comisión permanente hasta 2027 o si se llama a elecciones, siempre respetando los plazos del estatuto.

San Lorenzo atraviesa una profunda crisis institucional tras la acefalía producida por las renuncias en la Comisión Directiva, y la conducción quedó en manos de la Asamblea.

Serán días de definiciones en Boedo, ya que con las renuncias que provocaron la acefalía consumadas, la conducción quedó provisoriamente en manos de la Asamblea. En ese marco, Morales dio precisiones sobre cómo se organizará el proceso para determinar a las nuevas autoridades del club.

“El momento no es el mejor. En lo personal tengo bronca y decepción por lo que está pasando. Uno quiere que San Lorenzo esté lo más alto posible. Ser noticia por esta crisis institucional no es lo mejor. Tenemos confianza de que esto se va a revertir y llevar a San Lorenzo donde tiene que estar. Nadie puede estar por encima de San Lorenzo. Hoy nos toca asumir la conducción transitoria del club hasta que se designen las nuevas autoridades”, expresó en diálogo con TyC Sports.

Consultado sobre los plazos inmediatos, Morales remarcó que “todavía no hay fecha y que probablemente sea para la semana que viene”: “Hay que respetar los plazos del estatuto. No queremos cometer irregularidades, por el contrario, queremos que salgan las cosas bien y respetando el estatuto”.

Morales explicó que, tras la acefalía, la mesa directiva de la Asamblea “asume la conducción del club de forma temporaria hasta que designen las autoridades”: “Tiene un plazo de hasta 30 días para llamar a Asamblea extraordinaria. Lo primero que tiene que decidir es si se elige una comisión permanente hasta final de mandato o si llama a elecciones. Si llama a elecciones, ahí sí hay una comisión transitoria no menor a 90 días porque el llamamiento a elecciones no se puede hacer menor a ese plazo porque hay que respetar el cronograma electoral”.

El dirigente también describió los escenarios políticos que se abren para San Lorenzo: “Cuando el estatuto prevé acefalía hay dos hipótesis: la primera es una conformación de una comisión permanente que reemplaza a los 20 miembros. Para eso deben faltar 6 meses de mandato, como está pasando porque la gestión se termina en diciembre de 2027. No es un detalle menor”.

Además, el vicepresidente señaló que “tienen que tener una antigüedad de 5 años, o en otros casos 10 dependiendo para algunos, y no haber contribuido a la acefalía con la renuncia”. También expresó que “Moretti sí podría integrar la comisión porque reúne los requisitos pero hay que ver si la Asamblea lo elige o no”.

Morales no ocultó su preocupación por la situación actual: “El día a día es gravísimo. San Lorenzo tiene pedidos de quiebra. Nombrar a una comisión para 3 meses, si bien tiene representación legal, en la práctica nadie va a querer hablar con ellos por el poco tiempo en el que vas a estar. Es una situación compleja”.

Finalmente, subrayó la necesidad de pensar más allá de la coyuntura: “Hoy San Lorenzo necesita un proyecto. Tampoco tiene tiempo de nombrar a los primeros 20 que vayan pasando y asuman. Hay que armar un proyecto de verdad y desde lo económico para que convenzan a los asambleístas. Hay que nombrar una comisión que tenga. Acá no va a haber elecciones en 30 días. Hay que respetar el cronograma electoral. Se necesita un proyecto que está en estado terminal”, concluyó.