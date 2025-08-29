Sábado de fútbol: Sarmiento de Junín recibe a Rosario Central en el Clausura 2025

FOTO: Cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs Rosario Central: horario y formaciones

Sarmiento de Junín y Rosario Central chocan este sábado en el marco de la séptima fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Eva Perón de Junín. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Verde” suma apenas una victoria en el certamen, mientras que el “Canalla” llega afilado tras la agónica victoria en el clásico rosarino con el golazo de Ángel Di María.

Probables formaciones de Sarmiento de Junín vs Rosario Central

Sarmiento: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Facundo Sava.

Rosario Central: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Ariel Holan.

Cómo ver en vivo Sarmiento de Junín vs Rosario Central

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.