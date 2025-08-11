FOTO: Rune avanzó a octavos de final con polémica en el Masters 1000 de Cincinnati.

El Masters 1000 de Cincinnati comenzó su jornada este lunes a pura polémica, donde el danés Holger Rune (9°) superó por 7-6 (4) y 6-3 al estadounidense Alex Michelsen (33°) en una hora y 33 minutos de juego, asegurando su lugar en octavos de final.

Más allá del triunfo, el Runes volvió a ser protagonista por una acción controvertida en el primer set, cuando el video review le dio la razón a Michelsen en un punto reclamado por doble pique.

La situación recordó viejas polémicas del tenista danés en Roland Garros 2023 ante el argentino Francisco Cerúndolo y en Madrid ante Alejandro Davidovich Fokina, lo que mantiene vivo el debate sobre su conducta en cancha.

En la próxima instancia, Rune se medirá contra el estadounidense Frances Tiafoe, quien dejó en el camino al francés Ugo Humbert por un doble 6-4.

Por su parte, el torneo también estuvo marcado por el abandono del francés Arthur Rinderknech, quien no pudo soportar las elevadas temperaturas y debió retirarse ante Felix Auger-Aliassime.

El canadiense, que se impuso por 7-6 (4) y 4-2 antes del retiro de su adversario, avanzó a octavos y espera por el ganador del cruce entre Stefanos Tsitsipas y Benjamin Bonzi.