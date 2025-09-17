Rosario Central repudió las banderas contra el “Ogro” Fabbiani

La dirigencia de Rosario Central emitió un comunicado oficial para repudiar las obscenas cargadas contra el entrenador de Newell’s, Cristian Fabbiani durante el empate 1 a 1 frente a Boca, el primer partido como local tras la victoria en el clásico rosarino.

“Esta Comisión Directiva de Rosario Central no comparte las manifestaciones que se hicieron en algunas tribunas del Gigante de Arroyito. Esta forma obscena de manifestarse no representa el pensamiento ni la manera de actuar de esta CD”, expresaron en el escrito difundido en sus redes sociales.

En el texto, el club reconoció que valora y disfruta del folclore del fútbol, aunque siempre “dentro del respeto hacia el rival y los valores de nuestra gente”. En esa línea, aseguraron que lo ocurrido ante el conjunto de La Ribera “no refleja estos valores” y se comprometieron a tomar medidas para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

“Invitamos a todos los socios e hinchas a vivir la pasión por Rosario Central de manera responsable y respetuosa, celebrando el fútbol dentro de los valores que siempre nos identificaron”, remarcaron.

El episodio que motivó la reacción dirigencial se produjo a los 21 minutos del encuentro en el Gigante de Arroyito, cuando en la platea del río se desplegó una bandera en la que Fabbiani era caricaturizado como Fiona, de la película Shrek, en alusión a su apodo de “Ogro”.

A su vez, en la Popular Regatas apareció otro trapo con una figura obscena acompañada de la leyenda “siempre lo tendrás”, lo que generó gran repercusión en redes sociales y duras críticas por la falta de límites en las burlas hacia el rival.

Tras la publicación del comunicado, el presidente Gonzalo Belloso reforzó el pedido de disculpas en sus redes sociales y lo dirigió directamente al entrenador de Newell’s: “Adhiero a cada palabra de este comunicado. En cada lugar en el que me tocó ser dirigente siempre luché porque el fútbol sea una verdadera fiesta y lo ocurrido no lo representa. Quiero pedir disculpas públicamente a Cristian Fabbiani, amigo mío del fútbol hace más de 25 años”, afirmó el dirigente del “Canalla”.