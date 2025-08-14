River ya jugó la ida con Libertad, necesita un empate para pasar a cuartos

FOTO: Cuándo juega River la revancha con Libertad por la Copa Libertadores y qué necesita para clasificar

River es uno de los representantes argentinos que disputa este año la Copa Libertadores 2025, y este jueves, dio inicio a la serie de octavos de final contra Libertad.

El "Millonario”, uno de los máximos candidatos a quedarse la Copa que ya conquistó en cuatro ocasiones, venía de ganar su grupo, pero arrancó los octavos con un empate sin goles en su visita a Paraguay.

Qué necesita River para clasificar a cuartos de final de la Copa Libertadores 2025

River igualó 0-0 con Libertad en la ida en Paraguay, por lo que precisa cualquier empate para forzar la definición por penales, mientras que con cualquier triunfo ganará el global y avanzará a cuartos de final.

Con cualquier derrota, el conjunto argentino quedará eliminado. Como las ediciones anteriores, la regla del “gol de visitante vale doble” ya no corre para competiciones Conmebol.

Cuándo se juega el partido de vuelta de River vs Libertad

River recibe a Libertad el próximo jueves 21 de agosto desde las 21.30 horas en el Monumental, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Calendario de la Copa Libertadores 2025

Octavos de Final: a partir del 13 de agosto.

Cuartos de final: 17 e septiembre.

Semifinales: 22 de octubre.

Final: el 29 de noviembre a partido único sin sede confirmada.