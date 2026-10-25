River y Racing se enfrentan en un duelo clave del Torneo Clausura 2026

Buenos Aires, 25 octubre (NA) -- River se medirá este domingo ante Racing, en el marco de la decimocuarta fecha de la Zona B del Torneo Clausura, con la intención de lograr una victoria que lo acerque a la clasificación a los playoffs. Este encuentro también representa una oportunidad crucial para la "Academia", que atraviesa un momento complicado.

El partido está programado para las 19:15 en el Estadio Monumental, y contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, además de ser transmitido por TNT Sports. La terna arbitral estará a cargo de Leandro Rey Hilfer, con Felipe Viola en el VAR.

River llega a este encuentro en un buen momento, ya que ha mostrado una notable recuperación tras la salida de su anterior director técnico, Eduardo Coudet. Con Leonardo Ponzio como entrenador interino, el equipo ha cosechado buenos resultados, posicionándose en los lugares de clasificación a los playoffs.

En su último partido, el "Millonario" se impuso de manera contundente por 3-0 a Belgrano en Córdoba, alcanzando así los 20 puntos y ocupando el sexto lugar en la Zona B.

Por su parte, Racing atraviesa una crisis significativa, siendo una de las más severas en la última década. En este 2026, la situación del club es crítica, con un rendimiento muy por debajo de las expectativas.

La "Academia" se encuentra bajo la dirección interina de Sebastián "Chirola" Romero, y ha sufrido grandes decepciones, incluyendo eliminaciones en la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. Actualmente, ocupa el decimotercer lugar en la Zona B con apenas 12 puntos, lo que prácticamente la deja sin opciones de clasificar a los playoffs.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada, Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo o Juan Barinaga, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Matías Zaracho, Leonel Pérez o Alejandro Tello, Gastón Lodico; Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.