Deportes

Quilmes y San Miguel abren la fecha 28 de la Primera Nacional

El “Cervecero” pelea por no perder la categoría, mientras que el “Trueno Verde” quiere seguir dando batalla para clasificar a la final por el ascenso.

21/08/2025 | 11:21Redacción Cadena 3

FOTO: San Miguel, que viene de ganarle a Racing de Córdoba, sueña con clasificar a la final por el ascenso.

Quilmes recibirá este viernes a San Miguel en un encuentro entre equipos con realidades muy distintas que dará inicio a la fecha 28 de la Primera Nacional.

El encuentro, que está programado para las 18, se llevará a cabo en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, que tiene capacidad para 30 mil espectadores, y se podrá ver a través de TyC Sports Play. El árbitro designado fue Nelson Sosa.

Quilmes, que perdió cuatro de sus últimos cinco partidos, marcha decimocuarto en la Zona A con solo 30 puntos y necesita empezar a sumar con urgencia, ya que corre serio riesgo su continuidad en la categoría.

San Miguel, por su parte, ocupa la tercera posición también en la Zona A con 43 puntos y sueña con clasificar a la gran final, ya que está a solo cuatro unidades del líder, que es Deportivo Madryn.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentarán?
Quilmes y San Miguel se enfrentarán en la fecha 28 de la Primera Nacional.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido se jugará el viernes 22 de agosto a las 18 horas.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes.

¿Cuál es la situación actual de Quilmes?
Quilmes marcha decimocuarto en la Zona A con solo 30 puntos y necesita sumar urgentemente.

¿Y San Miguel?
San Miguel ocupa la tercera posición en la Zona A con 43 puntos y busca clasificar a la final.

[Fuente: Noticias Argentinas]

