Quilmes y San Miguel abren la fecha 28 de la Primera Nacional
El “Cervecero” pelea por no perder la categoría, mientras que el “Trueno Verde” quiere seguir dando batalla para clasificar a la final por el ascenso.
21/08/2025 | 11:21Redacción Cadena 3
FOTO: San Miguel, que viene de ganarle a Racing de Córdoba, sueña con clasificar a la final por el ascenso.
Quilmes recibirá este viernes a San Miguel en un encuentro entre equipos con realidades muy distintas que dará inicio a la fecha 28 de la Primera Nacional.
El encuentro, que está programado para las 18, se llevará a cabo en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes, que tiene capacidad para 30 mil espectadores, y se podrá ver a través de TyC Sports Play. El árbitro designado fue Nelson Sosa.
Quilmes, que perdió cuatro de sus últimos cinco partidos, marcha decimocuarto en la Zona A con solo 30 puntos y necesita empezar a sumar con urgencia, ya que corre serio riesgo su continuidad en la categoría.
San Miguel, por su parte, ocupa la tercera posición también en la Zona A con 43 puntos y sueña con clasificar a la gran final, ya que está a solo cuatro unidades del líder, que es Deportivo Madryn.
[Fuente: Noticias Argentinas]