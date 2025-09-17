PSG recibe a Atalanta en el inicio de la Champions League: detalles y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo PSG vs Atalanta por la Champions League

PSG, campeón defensor, recibe este miércoles al Atalanta en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Parc des Princes, y se podrá seguir en vivo por una señal de cable.

El campeón defensor de Luis Enrique inicia la defensa del título ante el conjunto italiano que quiere dar el batacazo.

Probables formaciones de PSG vs Atalanta

PSG: Lucas Chevalier; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Ibrahim Mbaye, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola.

Atalanta: Marco Carnesecchi; Giorgio Scalvini, Isak Hien, Berat Djimsiti, Raoul Bellanova; Marten de Roon, Mario Pašalic, Nicola Zalewski, Charles De Ketelaere; Daniel Maldini, Nikola Krstovic.

Cómo ver en vivo PSG vs Atalanta

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de plataformas de streaming.