Primera Nacional: cómo está la pelea por el ascenso y el descenso a dos fechas de finalizar

FOTO: Cómo está la pelea por el ascenso y el descenso a dos fechas de finalizar la Primera Nacional.

La Primera Nacional transita su etapa decisiva y, a solo dos fechas del cierre de la fase regular, la tensión se reparte entre la lucha por el ascenso y la pelea por la permanencia.

En la Zona A, Deportivo Madryn se mantiene en lo más alto sumando 57 puntos luego de llevarse un punto ante All Boys en el empate sin goles en el estadio Islas Malvinas, el cual le dejó las expulsiones de Agustín Sosa y Germán Rivero, que vio dos tarjetas amarillas en el encuentro.

Al “Aurinegro” le quedan dos partidos vitales. El sábado recibirá a Arsenal a las 14 horas, en un duelo complicado donde el equipo de Sarandí necesita sumar de a tres para asegurar la permanencia. En la última fecha, Deportivo Madryn visitará a Colegiales, que mantiene la ilusión de ingresar al Reducido.

Con solo seis puntos en juego, Atlanta es el único equipo con posibilidades de quitarle el primer lugar en la zona, ya que el “Bohemio” cuenta con 54 unidades, sólo tres menos que el equipo de Puerto Madryn.

El conjunto de Villa Crespo viajará el viernes a Salta para medirse ante Gimnasia y Tiro a las 22 horas en un partido que promete ser parejo para ambos, ya que el equipo local está cuarto en la Zona A. En la última fecha, Atlanta recibirá a Deportivo Maipú, que pelea hasta el final por mantener su lugar en el Reducido, en donde se encuentra octavo.

En cuanto a la pelea por llegar a los playoffs, Colegiales, Racing de Córdoba y Los Andes son los únicos equipos con chances matemáticas de poder seguir peleando por un lugar que le permita el sueño por el ascenso y un cupo a la Copa Argentina.

Otra pelea llamativa es la del descenso, donde aún no se definieron cuáles son los clubes que se despiden de la Primera Nacional, ya que si bien Arsenal y Alvarado son los equipos que se encuentran en el fondo de la tabla, por cantidad de puntos a disputar, aún tienen chances de mantener la categoría.

Además del conjunto de Sarandí y el de Mar del Plata, Almagro (34), Güemes (34), Ferro (35), All Boys (37) y Quilmes (37) se meten en la pelea, ya que la diferencia entre Arsenal, último de la tabla, y el “Cervecero”, duodécimo, es de seis puntos.

En la Zona B, Gimnasia de Mendoza se encuentra en lo más alto con 56 unidades, pero Estudiantes de Río Cuarto (56), Estudiantes (55), Gimnasia de Jujuy (54) y Deportivo Morón (54) están expectantes a que el líder tropiece para ilusionarse con arrebatarle el puesto.

Por la pelea para ingresar al Reducido, Chacarita (48) y Defensores de Belgrano son los únicos equipos que aún pueden llegar a arrebatarle el cupo a Temperley (51), que se encuentra en el octavo puesto.

Por otro lado, los descensos de la Zona B ya fueron confirmados al finalizar la trigésimo segunda fecha y Defensores Unidos de Zárate y Talleres de Remedios de Escalada se despidieron de la Primera Nacional, por lo que en el 2026 jugarán en la Primera B Metropolitana.