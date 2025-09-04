En vivo

Pékerman no descartó sumarse a Boca como mánager: “Siempre vamos a hablar”

El exentrenador fue uno de los apuntados para llegar a la restructuración de Boca.

04/09/2025 | 15:19Redacción Cadena 3

FOTO: José Pekerman y Juan Román Riquelme en el Mundial de Alemania 2006.

José Pékerman, el exentrenador de la Selección Argentina y de Colombia, se refirió públicamente a los rumores que lo vinculan con Boca como posible mánager tras la disolución del Consejo de Fútbol y aseguró que siempre habrá diálogo con el club.

“Si alguien llama, siempre vamos a hablar”, afirmó Pékerman en diálogo con DSports Radio, sin confirmar gestiones formales pero tampoco descartó una posible llegada al club comandado por Juan Román Riquelme.

La reestructuración impulsada por Riquelme en Boca generó especulaciones sobre nuevas incorporaciones en el esquema futbolístico tras la disolución del Consejo de Fútbol, del cual solo quedó Marcelo Delgado.

El nombre de Pékerman, de 76 años, surgió como una alternativa para acompañar a Delgado en la conducción deportiva, en medio de la peor racha futbolística del club en los últimos años, aunque de a poco el equipo comenzó a levantar con una seguidilla de victorias.

El vínculo entre Pékerman y Riquelme, forjado en la etapa del entrenador al frente de la Selección, alimentó las versiones. Sin embargo, el DT aclaró que “tener una relación grande no implica estar de acuerdo en hacer algo”, y destacó que “cada uno sabe qué puede dar”.

Actualmente, la dirigencia xeneize considera que la estructura está cubierta y no prevé sumar nuevos nombres al área de fútbol en el corto plazo, pero el nombre del exentrenador de Colombia y Venezuela queda en carpeta.

Lectura rápida

¿De quién se habla como posible mánager de Boca?
Se menciona a José Pékerman como un candidato para el cargo.

¿Qué respondió Pékerman sobre su vinculación a Boca?
Afirmó que “siempre habrá diálogo con el club”.

¿Cuál fue la razón del interés en Pékerman?
Su vinculación histórica con Juan Román Riquelme y la necesidad de reestructuración en el club.

¿Qué cargo dejó vacante el Consejo de Fútbol de Boca?
El Consejo de Fútbol fue disuelto, dejando solo a Marcelo Delgado.

¿Cómo está Boca en términos de rendimiento deportivo?
El club atraviesa una racha negativa, aunque ha comenzado a conseguir victorias recientemente.

[Fuente: Noticias Argentinas]

