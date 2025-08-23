En vivo

Deportes

Panathinaikos viene por Taborda: millonaria oferta por la figura del campeón Apertura

El “Calamar” deberá negociar con Boca, dueño de la ficha, para concretar la operación que podría llevar al talentoso volante a Europa.

23/08/2025 | 12:49

FOTO: Panathinaikos viene por Taborda: millonaria oferta por la figura del campeón Apertura

El Panathinaikos F.C de Grecia le realizó una oferta formal a Platense por el mediocampista ofensivo Vicente Taborda.

El elenco del sureste de Europa ofertó 4.5 millones de dólares por el 80% del pase del futbolista. La oferta fue recibida en las oficinas del “Calamar” de Vicente López, pero existe un importante inconveniente que impide la venta directa: el pase del jugador le pertenece a Boca Juniors.

Para concretar la venta, Platense deberá negociar con el “Xeneize” una opción de compra por el futbolista, quien se encuentra a préstamo hasta el 31 de diciembre de este mismo año. La relación entre ambas instituciones es buena, y por este motivo se podría concretar la llegada definitiva de Taborda y su venta al Panathinaikos.

El interés del equipo de la primera división de Grecia refleja el gran presente de Taborda, quien fue una de las figuras claves en el plantel de Platense que se consagró campeón del Torneo Apertura 2025.

En la última temporada, el mediocampista de 24 años tuvo una participación destacada con la camiseta marrón de Platense: disputó 23 encuentros, en los que convirtió 6 goles y sumó una asistencia, consolidándose como una de las piezas más influyentes del equipo.

Con su visión de juego, capacidad para romper líneas y desequilibrio en el último tercio de la cancha, Taborda podría aportarle al Panathinaikos un salto de calidad en la generación ofensiva, ofreciéndole mayor creatividad y variantes en ataque para competir tanto en la liga local como en los torneos internacionales.

