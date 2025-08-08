En vivo

Objetivo Libertadores: el resumen del mercado de pases de Racing tras Rojo

El defensor central llega como agente libre luego de rescindir su contrato con Boca.

08/08/2025 | 12:40Redacción Cadena 3

FOTO: Rojo será jugador de Racing.

Racing se movió en tiempo récord para cerrar la incorporación del defensor central Marcos Rojo, quien finalmente rescindió su contrato en Boca luego de no ser tenido en cuenta por el director técnico Miguel Ángel Russo.

De esta manera, la “Academia” se retirará del mercado de pases, a no ser que tenga que realizar una operación de urgencia.

El mercado de pases había comenzado de la peor manera para Racing, que perdió al delantero Maximiliano Salas, una de sus máximas figuras. El “Pizzero”, que venía de jugar en Palestino de Chile, ejecutó la cláusula de rescisión y se fue a River, equipo con el que disputó solo tres partidos antes de sufrir un esguince de rodilla.

La Secretaría Técnica de Racing, que es comandada por el ex arquero Sebastián Saja, tuvo que ponerse rápidamente manos a la obra con el muy difícil objetivo de llenar el hueco que dejó Salas. Así fue como se dieron las llegadas del colombiano Duván Vergara, Tomás Conechny y Elías Torres, todos ellos muy interesantes y con diferentes características.

La otra baja de Racing fue la del defensor Germán Conti, que se fue a Gimnasia y Esgrima La Plata. De todas maneras, el “Flaco” casi no era tenido en cuenta por el director técnico Gustavo Costas.

En lo que respecta a la mitad de la cancha, la “Academia” incorporó a Alan Forneris, quien llegó proveniente de Colón de Santa Fe, aunque llega como apuesta y todavía no se hizo un lugar en el 11 titular.

Por último, en la defensa, además del arribo de Rojo, también se dio el de Franco Pardo, ex Unión de Santa Fe, quien está demostrando un gran nivel y tiene mucho potencial para formar parte del 11 titular habitual.

Otros nombres por los que llegaron ofertas a la dirigencia de Racing fueron los del lateral Gastón Martirena y el mediocampista Agustín Almendra, aunque finalmente las operaciones no prosperaron y continuarán jugando en Avellaneda.

[Fuente: Noticias Argentinas]

