Nicolás González fue presentado en Atlético de Madrid: “Sentir la voz argentina es otra energía”

El delantero de la Selección argentina, Nicolás González, fue presentado en el Atlético de Madrid de España y aseguró que “sentir la voz argentina es otra energía”, en referencia a la gran cantidad de albicelestes en el plantel.

Este viernes tras su participación en las últimas dos fechas de Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, el oriundo de Escobar fue presentado en el estadio Civitas Metropolitano junto al presidente de la institución madrileña, Enrique Cerezo.

En su primera declaración como jugador rojiblanco, el atacante proveniente de la Juventus de Italia mostró su alegría por la gran cantidad de argentinos en el plantel, incluido el cuerpo técnico: “Si bien estuve muy poco tiempo, me siento parte de esta familia. Me entreno con jugadores de gran nivel, todos muy simpáticos, muy buenas personas. Me hace feliz tener tantos argentinos en el plantel. Sentir la voz argentina es otra energía. Disfruto cada momento: llegar al club, estar con el mate y compartir con mis compañeros”.

“Estoy con muchas ganas de que llegue el partido de mañana (este sábado ante el Villarreal). Confío en mí y tengo que responder dentro del campo”agregó el futbolista de 27 años.

Justamente, uno de los argentinos que forman parte del Atlético de Madrid es su director técnico Diego Pablo Simeone, al cual González catalogó como “uno de los mejores del mundo. Tuve una reunión y estuvimos charlando. Me aclaró las cosas que él quería de mí y estoy totalmente de acuerdo. Ahora me queda rendir en el campo”.

“El Atleti es un equipo muy grande. Tenía ganas de estar acá y estoy muy entusiasmado ya que puedo dar lo mejor de mí. Tengo 27 años y me quedan muchos objetivos por cumplir. Estoy con esta camiseta con la que me gustaría ganar muchas cosas” añadió.

Por último, el ex Argentinos Juniors se refirió al deseo colectivo del equipo de conquistar títulos: “Hay que aspirar a lo más alto posible. Es el Atleti. Tiene que pelear cosas. Veo a los chicos con muchas ganas y también están muy entusiasmados como yo. El fichaje se cerró a último momento. Hice mucha fuerza para estar acá y voy a dejar la vida por esta camiseta”.