Murió Alberto Rizzuto, expresidente del Córdoba Athletic Club

El expresidente del Córdoba Athletic Club, Alberto Rizzuto falleció a sus 87 años.

Rizzuto dejó una extensa carrera en el club de Barrio Jardín donde uno de sus principales logros fue presidir al club por más de 20 años, el mandato más extenso, desde 1987 hasta 2007.

La noticia del fallecimiento del ex dirigente fue dada por el club a través de sus redes sociales.

Rizzuto también fue presidente de la Subcomisión de hockey y coordinador/entrenador de rugby infantil.

Hace algunos años, el club le dio un sentido homenaje a Rizzuto al nombrar su Anexo de Fincas del Sur como “Campo de deportes Alberto ‘Bimbo’ Rizzuto”.