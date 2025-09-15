En vivo

Deportes

Murió Alberto Rizzuto, expresidente del Córdoba Athletic Club

El referente del club cordobés falleció a los 87 años. La noticia fue confirmada por el club. 

15/09/2025 | 14:11Redacción Cadena 3

FOTO: Alberto Rizzuto. (Foto:Córdoba Athletic)

El expresidente del Córdoba Athletic Club, Alberto Rizzuto falleció a sus 87 años.

Rizzuto dejó una extensa carrera en el club de Barrio Jardín donde uno de sus principales logros fue presidir al club por más de 20 años, el mandato más extenso, desde 1987 hasta 2007.

La noticia del fallecimiento del ex dirigente fue dada por el club a través de sus redes sociales.

Rizzuto también fue presidente de la Subcomisión de hockey y coordinador/entrenador de rugby infantil.

Hace algunos años, el club le dio un sentido homenaje a Rizzuto al nombrar su Anexo de Fincas del Sur como “Campo de deportes Alberto ‘Bimbo’ Rizzuto”.

Lectura rápida

¿Quién falleció recientemente?
El expresidente del Córdoba Athletic Club, Alberto Rizzuto.

¿Cuántos años tenía al momento de su fallecimiento?
87 años.

¿Qué logro importante tuvo en el club?
Presidió el Córdoba Athletic Club por más de 20 años, desde 1987 hasta 2007.

¿Cómo se dio a conocer la noticia de su fallecimiento?
Fue anunciada por el club a través de sus redes sociales.

¿Qué homenaje recibió Rizzuto por parte del club?
Su Anexo de Fincas del Sur fue nombrado “Campo de deportes Alberto ‘Bimbo’ Rizzuto”.

