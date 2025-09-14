En vivo

Mundial de Voley: gran remontada de argentina en su debut ante Finlandia

El equipo de Marcelo Méndez empezó perdiendo los dos primeros sets pero logró sacar el partido adelante.

14/09/2025 | 12:24Redacción Cadena 3

FOTO: Argentina inició con una victoria en el Mundial de Filipinas.

La Selección argentina remontó ante su par de Finlandia y ganó 3-2 en su debut en el Grupo C del Mundial de voley masculino que se disputa en Filipinas.

En la ciudad de Quezon, el equipo de Marcelo Méndez perdió los dos primeros sets por 19-25 y 18-25 pero se repuso y logró sacar el partido adelante, ganando las tres mangas por parciales de 25-22, 25-22 y 15-11.

En desarrollo

Lectura rápida

¿Qué hizo la Selección argentina? Remontó un partido y ganó 3-2 ante Finlandia en su debut en el Mundial de voley.

¿Quién es el entrenador? El entrenador es Marcelo Méndez.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se jugó el 14 de septiembre de 2025.

¿Dónde se llevó a cabo el partido? En la ciudad de Quezon, Filipinas.

¿Cuál fue el resultado final? La Selección ganó 3-2, tras perder los dos primeros sets.

[Fuente: Noticias Argentinas]

