Mundial de Voley: gran remontada de argentina en su debut ante Finlandia
El equipo de Marcelo Méndez empezó perdiendo los dos primeros sets pero logró sacar el partido adelante.
14/09/2025 | 12:24Redacción Cadena 3
FOTO: Argentina inició con una victoria en el Mundial de Filipinas.
La Selección argentina remontó ante su par de Finlandia y ganó 3-2 en su debut en el Grupo C del Mundial de voley masculino que se disputa en Filipinas.
En la ciudad de Quezon, el equipo de Marcelo Méndez perdió los dos primeros sets por 19-25 y 18-25 pero se repuso y logró sacar el partido adelante, ganando las tres mangas por parciales de 25-22, 25-22 y 15-11.
