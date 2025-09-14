Mundial de Voley: gran remontada de argentina en su debut ante Finlandia

FOTO: Argentina inició con una victoria en el Mundial de Filipinas.

La Selección argentina remontó ante su par de Finlandia y ganó 3-2 en su debut en el Grupo C del Mundial de voley masculino que se disputa en Filipinas.

En la ciudad de Quezon, el equipo de Marcelo Méndez perdió los dos primeros sets por 19-25 y 18-25 pero se repuso y logró sacar el partido adelante, ganando las tres mangas por parciales de 25-22, 25-22 y 15-11.

En desarrollo