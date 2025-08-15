FOTO: MotoGP: a qué hora y cómo ver en vivo las prácticas del Gran Premio de Austria

En el marco del Campeonato mundial de Motociclismo, este fin de semana se disputa el MotoGP de Austria en el Autódromo Red Bull Ring, que arranca este viernes con las prácticas libres.

Se trata de la decimotercera fecha del campeonato, que tiene a Jorge Martin como campeón defensor; mientras que Marc Márquez arranca su nueva etapa con Ducati y es puntero absoluto.

Horario de las prácticas del Gran Premio de Austria de MotoGP

El MotoGP de Austria tiene este viernes desde las 5:45 horas de la mañana de la Argentina sus primeras prácticas.

Cronograma del MotoGP:

Viernes 15 de agosto

MotoGP | FP1: 05:45 horas

MotoGP | Practica: 10:00 horas

Sábado 16 de agosto

MotoGP | FP2: 05:10

MotoGP | Q1: 05:50 horas

MotoGP | Q2: 06:15 horas

MotoGP | Sprint (14 vueltas): 10:00 horas

Domingo 17 de agosto

MotoGP | Carrera (28 vueltas): 09:00 horas

Dónde ver en vivo el MotoGP

El Gran Premio de República Austria se podrá ver en vivo en la Argentina por televisión por ESPN y por la plataforma de streaming Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.