Matías Rojas rescindió con River y jugará en la MLS

En medio de la preparación para la serie de octavos de final de la Copa Libertadores frente a Libertad, River Plate concretó la salida en su plantel de Matías Rojas, quien llegó a comienzos de 2025 como refuerzo.

El mediocampista paraguayo rescindió su contrato y se convirtió en jugador de Portland Timbers, equipo de la Major League Soccer.

El exjugador de Racing, prácticamente no tuvo participación en el “Millonario” debido a una seguidilla de lesiones musculares que lo marginaron durante gran parte del año e hizo que Marcelo Gallardo no lo tenga en cuenta.

Su paso por Núñez estuvo marcado por la falta de continuidad: apenas disputó ocho partidos en la temporada, y aunque ya se encontraba recuperado físicamente, el “Muñeco” dejó de convocarlo.

Ante este panorama, Rojas buscó una salida y encontró rápido destino en Estados Unidos, tras llegar a un acuerdo con el club de Oregon. De esta manera, pone fin a una etapa breve y sin brillo en el fútbol argentino.

A principios de año, el entonces entrenador de Boca Juniors, Fernando Gago, lo había llamado para sumarlo a su equipo, pero el mediocampista eligió fichar por River. Sin embargo, su estadía en el club de Núñez estuvo lejos de lo esperado y apenas seis meses después toma otro rumbo.

Para Gallardo, la salida de Rojas forma parte de la reestructuración del plantel que busca encarar en este segundo semestre, con el objetivo de competir en todos los frentes y volver a ser protagonista en la Libertadores.

En tanto, el paraguayo intentará relanzar su carrera en la MLS, donde ya tuvo un paso previo antes de llegar a la Argentina, cuando estuvo en el Inter Miami.