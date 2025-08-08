Marcos Rojo se despidió de Boca: el fuerte respaldo de su esposa en redes sociales

La salida de Marcos Rojo de Boca sigue dando de qué hablar, luego de que su esposa, Eugenia Lusardo posteara un polémico mensaje en sus redes sociales.

Tras firmar su rescisión este viernes, el defensor quedó en medio de una grieta entre los hinchas por las indisciplinas que lo habían apartado del plantel. En ese contexto, Lusardo publicó un fuerte mensaje en redes para respaldarlo.

“Te vas con la frente en alto, como sos vos: leal y respetuoso. Sos un gran compañero que siempre ayudó y fue para adelante”, escribió, en defensa de su conducta dentro y fuera de la cancha.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El posteo cerró con una frase que encendió todavía más el debate: “Los demás, que la cuenten como quieran.” En redes sociales se especuló con que la frase podía apuntar al presidente de Boca, Juan Román Riquelme.

El propio Rojo contó que para destrabar su salida sólo habló con Marcelo Delgado, hoy el único asesor del mandatario del “Xeneize”.

Ya fuera del club, Rojo también dio su versión: “No hablé con Riquelme, hablé con Delgado ayer, pero muy poco”. Y agregó sobre su separación del plantel: “No sé quién tomó la decisión; eso pregúntenselo a Russo. Hablé con mis compañeros hoy a la mañana y pude despedirme”.

En el balance deportivo, el defensor deja 118 partidos, 9 goles y 4 expulsiones desde su llegada en 2021 (debutó en un Superclásico que terminó 1 a 1). En ese período levantó cuatro títulos: Copa Argentina 2019/20, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y Supercopa Argentina 2022.