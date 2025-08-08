Racing mete una de las bombas del mercado de pases y Marcos Rojo será el sexto refuerzo

FOTO: Marcos Rojo se desvinculó de Boca el jueves.

El experimentado defensor Marcos Rojo será el sexto refuerzo de Racing en este mercado de pases, llegando con el pase en su poder tras su último paso en Boca.

El jugador formado en Estudiantes de La Plata rescindió su contrato con el "Xeneize" este jueves y, en las próximas horas, rubricará su vínculo con la "Academia" para transformarse en el sexto refuerzo de los de Gustavo Costas de cara al segundo semestre del año.

NOTICIA EN DESARROLLO…