Racing mete una de las bombas del mercado de pases y Marcos Rojo será el sexto refuerzo
El defensor rescindió contrato con Boca este jueves y en las próximas horas firmará su vínculo con la "Academia".
08/08/2025 | 11:59Redacción Cadena 3
FOTO: Marcos Rojo se desvinculó de Boca el jueves.
El experimentado defensor Marcos Rojo será el sexto refuerzo de Racing en este mercado de pases, llegando con el pase en su poder tras su último paso en Boca.
El jugador formado en Estudiantes de La Plata rescindió su contrato con el "Xeneize" este jueves y, en las próximas horas, rubricará su vínculo con la "Academia" para transformarse en el sexto refuerzo de los de Gustavo Costas de cara al segundo semestre del año.
NOTICIA EN DESARROLLO…
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo refuerzo de Racing?
El nuevo refuerzo es Marcos Rojo.
¿De dónde viene Marcos Rojo?
Marcos Rojo viene de Boca Juniors.
¿Cuántos refuerzos tiene Racing con Rojo?
Con Rojo, Racing tendrá un total de seis refuerzos.
¿Cuándo rescindió contrato Rojo?
Rojo rescindió su contrato con Boca este jueves.
¿Cuál es el próximo paso de Rojo?
En las próximas horas, firmará su contrato con Racing.
[Fuente: Noticias Argentinas]