En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Luto en el automovilismo: murió un piloto del Turismo Pista San Luis en Córdoba

Claudio Segarra sufrió un accidente durante las pruebas de la Monomarca Fiat.

12/08/2025 | 11:29Redacción Cadena 3

FOTO: El automovilismo argentino está de luto tras el fallecimiento de Claudio Segarra.

El automovilismo argentino atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Claudio Segarra, piloto cordobés murió debido a las graves heridas sufridas en un accidente durante las pruebas de la Monomarca Fiat, en el marco de una jornada del Turismo Pista San Luis.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, cuando Segarra iniciaba su primera vuelta de tiempos a bordo de un Fiat Palio. Según los primeros informes, perdió el control del vehículo al ingresar a la recta principal, realizó un trompo y colisionó violentamente contra el paredón ubicado en el sector de ingreso a la sala técnica del circuito.

El piloto recibió asistencia médica inmediata por parte del personal presente en el predio, que le practicó maniobras de reanimación antes de trasladarlo de urgencia a un centro de salud en Río Cuarto.

Allí, Segarra permaneció internado en terapia intensiva, pero lamentablemente falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones. A raíz del trágico accidente, las autoridades decidieron suspender toda la actividad programada para ese día, mientras se inició una investigación para determinar las circunstancias exactas.

Por último, la organización Turismo Pista San Luis emitió un comunicado en el que definieron a Segarra como “un apasionado del automovilismo” y envió sus condolencias a familiares y amigos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? El fallecimiento de Claudio Segarra tras un accidente durante pruebas de automovilismo.

¿Quién era Claudio Segarra? Un piloto cordobés del Turismo Pista San Luis.

¿Cuándo sucedió el accidente? El pasado fin de semana en el autódromo de Río Cuarto.

¿Dónde se produjo el incidente? En el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto.

¿Por qué se suspendieron las actividades? Debido al trágico accidente y la necesidad de investigar las circunstancias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho