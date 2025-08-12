Los últimos 10 campeones de la Supercopa de Europa en un solo vistazo
Este miércoles, el PSG y el Tottenham se enfrentarán para definir al nuevo campeón.
12/08/2025
FOTO: El Real Madrid fue el último campeón de la Supercopa de Europa.
El Paris Saint-Germain de Francia y el Tottenham de Inglaterra se enfrentarán este miércoles en la Supercopa de Europa, el torneo que enfrenta a los campeones de la Champions y Europa League.
El equipo más ganador de esta competición es el Real Madrid, que levantó el trofeo en 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 y 2024 y superó los cinco de su rival de toda la vida, el Barcelona.
En los últimos años se vio un gran dominio de los equipos españoles, que se quedaron con el título en 11 de las últimas 16 ediciones.
El ganador del encuentro de este miércoles, por su parte, levantará este trofeo por primera vez en su historia.
Los últimos 10 campeones de la Supercopa de Europa
- 2015: Barcelona 5 – 4 Sevilla
- 2016: Real Madrid 3 – 2 Sevilla
- 2017: Real Madrid 2 – 1 Manchester United
- 2018: Atlético de Madrid 4 – 2 Real Madrid
- 2019: Liverpool 2(5) – (4)2 Chelsea
- 2020: Bayern Múnich 2 – 1 Sevilla
- 2021: Chelsea 1(6) – (5)1 Villarreal
- 2022: Real Madrid 2 – 0 Eintracht Frankfurt
- 2023: Manchester City 1(5) – (4)1 Sevilla
- 2024: Real Madrid 2 – 0 Atalanta
