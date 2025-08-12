En vivo

Los últimos 10 campeones de la Supercopa de Europa en un solo vistazo

Este miércoles, el PSG y el Tottenham se enfrentarán para definir al nuevo campeón.

12/08/2025 | 11:23Redacción Cadena 3

FOTO: El Real Madrid fue el último campeón de la Supercopa de Europa.

El Paris Saint-Germain de Francia y el Tottenham de Inglaterra se enfrentarán este miércoles en la Supercopa de Europa, el torneo que enfrenta a los campeones de la Champions y Europa League.

El equipo más ganador de esta competición es el Real Madrid, que levantó el trofeo en 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 y 2024 y superó los cinco de su rival de toda la vida, el Barcelona.

En los últimos años se vio un gran dominio de los equipos españoles, que se quedaron con el título en 11 de las últimas 16 ediciones.

El ganador del encuentro de este miércoles, por su parte, levantará este trofeo por primera vez en su historia.

Los últimos 10 campeones de la Supercopa de Europa

  • 2015: Barcelona 5 – 4 Sevilla
  • 2016: Real Madrid 3 – 2 Sevilla
  • 2017: Real Madrid 2 – 1 Manchester United
  • 2018: Atlético de Madrid 4 – 2 Real Madrid
  • 2019: Liverpool 2(5) – (4)2 Chelsea
  • 2020: Bayern Múnich 2 – 1 Sevilla
  • 2021: Chelsea 1(6) – (5)1 Villarreal
  • 2022: Real Madrid 2 – 0 Eintracht Frankfurt
  • 2023: Manchester City 1(5) – (4)1 Sevilla
  • 2024: Real Madrid 2 – 0 Atalanta

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?
El Paris Saint-Germain y el Tottenham se enfrentarán.

¿Cuándo es el partido?
El encuentro se llevará a cabo este miércoles.

¿Qué trofeo se disputa?
Es la Supercopa de Europa, entre los campeones de la Champions y Europa League.

¿Quién es el equipo más exitoso?
El equipo más ganador es el Real Madrid, con seis títulos.

¿Qué se espera del ganador?
El vencedor levantará el trofeo por primera vez en su historia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

