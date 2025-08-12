Los últimos 10 campeones de la Supercopa de Europa en un solo vistazo

FOTO: El Real Madrid fue el último campeón de la Supercopa de Europa.

El Paris Saint-Germain de Francia y el Tottenham de Inglaterra se enfrentarán este miércoles en la Supercopa de Europa, el torneo que enfrenta a los campeones de la Champions y Europa League.

El equipo más ganador de esta competición es el Real Madrid, que levantó el trofeo en 2002, 2014, 2016, 2017, 2022 y 2024 y superó los cinco de su rival de toda la vida, el Barcelona.

En los últimos años se vio un gran dominio de los equipos españoles, que se quedaron con el título en 11 de las últimas 16 ediciones.

El ganador del encuentro de este miércoles, por su parte, levantará este trofeo por primera vez en su historia.

Los últimos 10 campeones de la Supercopa de Europa

2015: Barcelona 5 – 4 Sevilla

2016: Real Madrid 3 – 2 Sevilla

2017: Real Madrid 2 – 1 Manchester United

2018: Atlético de Madrid 4 – 2 Real Madrid

2019: Liverpool 2(5) – (4)2 Chelsea

2020: Bayern Múnich 2 – 1 Sevilla

2021: Chelsea 1(6) – (5)1 Villarreal

2022: Real Madrid 2 – 0 Eintracht Frankfurt

2023: Manchester City 1(5) – (4)1 Sevilla

2024: Real Madrid 2 – 0 Atalanta