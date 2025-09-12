En vivo

Guille y Agus

Argentina

Alberto Lotuf

Rosario

Flavia y Fer

Titi Ciabattoni

Los Pumas visitan a Australia en busca de su segundo triunfo en el Rugby Championship

Los dirigidos por Felipe Contepomi quieren escalar hasta la segunda posición en el torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur.

12/09/2025 | 08:31Redacción Cadena 3

FOTO: Los Pumas van por la revancha ante Australia.

Los Pumas visitarán este sábado a Australia en un partido correspondiente a la cuarta fecha del Rugby Championship, torneo que enfrenta a las cuatro potencias del Hemisferio Sur y que atraviesa su última edición.

El encuentro se pondrá en marcha a la una de la madrugada y se disputará en el Aussie Stadium de Sídney, que tiene capacidad para 45 mil espectadores.

Los Pumas, que son dirigidos por una leyenda como Felipe Contepomi, llegan a este encuentro luego de sufrir una ajustada derrota justamente ante Australia en la tercera fecha, donde cayeron 28 – 24 tras sufrir un try en el último segundo.

Esta caída los hizo caer a la última posición en este Rugby Championship, aunque en caso de recuperarse y volver al triunfo podrían terminar la fecha en la segunda colocación.

En las fechas anteriores, Los Pumas perdieron primero ante Nueva Zelanda, aunque una semana después pudieron tomarse revancha para ganarles por primera vez en su historia como locales.

Los Wallabies de Australia, por su parte, atraviesan uno de los peores momentos de su historia, ya que en el 2023 quedaron eliminados en la fase de grupos del Mundial y en el último Rugby Championship terminaron últimos e incluso sufrieron una aplastante derrota ante Los Pumas por 67 – 27.

Pese a este flojo momento, los australianos tuvieron un buen inicio en este Rugby Championship, donde consiguieron el mencionado triunfo ante Los Pumas y otro frente a Sudáfrica, los actuales campeones del mundo, aunque estos últimos pudieron derrotarlos una semana después.

El historial entre Los Pumas y los Wallabies en el Rugby Championship marca un claro dominio para los oceánicos, que dominan con 17 triunfos, solo cinco derrotas y dos empates, aunque los argentinos ganaron tres de los últimos cinco enfrentamientos.

Así formarán Los Pumas ante los Wallabies: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya (C), 3- Joel Sclavi, 4- Guido Petti, 5- Pedro Rubiolo, 6- Juan Martín González, 7- Marcos Kremer, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Santiago Carreras, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Lucio Cinti, 14- Rodrigo Isgró, 15- Juan Cruz Mallía.

Lectura rápida

¿Qué evento se celebra? Un partido del Rugby Championship entre Los Pumas y Australia.

¿Quién dirige a Los Pumas? Felipe Contepomi es el entrenador del equipo argentino.

¿Cuándo se llevará a cabo el partido? El partido se jugará este sábado a la una de la madrugada.

¿Dónde se jugará el encuentro? En el Aussie Stadium de Sídney.

¿Cuál es la situación actual de Los Pumas? Están en la última posición del torneo tras una derrota ante Australia.

[Fuente: Noticias Argentinas]

