Deportes

Los Pumas vencieron a los All Blacks en Argentina por primera vez: un triunfo que reescribe la historia

Argentina consiguió uno de los triunfos más importantes de su historia ante un rival que parecía casi invencible.

23/08/2025 | 21:02Redacción Cadena 3

FOTO: Festejo de Los Pumas en el histórico triunfo ante los All Blacks.

El seleccionado argentino de rugby logró este sábado un triunfo que quedará en los anales: fue 29-23 ante Nueva Zelanda, en el estadio José Amalfitani de Vélez, por la segunda fecha del Rugby Championship 2025.

Más que un resultado: este triunfo marca la primera victoria de Los Pumas sobre los All Blacks en suelo argentino, después de más de 40 enfrentamientos oficiales desde 1976. Hasta ahora, las tres victorias previas habían sido fuera del país: Sídney 2020 (25-15), Christchurch 2022 (25-18) y Wellington 2024 (38-30).

El duelo en Vélez no solo modifica la estadística: cambió el contexto. La actuación del equipo fue contundente desde lo táctico, con solidez en las formaciones fijas y una defensa que supo neutralizar los intentos neozelandeses en los momentos clave.

Figuras y momentos clave: Santiago Carreras y Gonzalo García apoyaron los tries decisivos, mientras que Emiliano Boffelli sumó puntos vitales con el pie. Bajo la conducción de Felipe Contepomi, el equipo mantuvo la estructura y el carácter durante los 80 minutos, pese al intento de remontada del rival sobre el final.

Con este triunfo, Argentina suma cuatro victorias y un empate (1985) en su historial ante Nueva Zelanda. Pero el dato que resignifica la estadística es la localía: por primera vez, la celebración fue ante su gente, en Buenos Aires, con el estadio colmado y una atmósfera que empujó al equipo en cada avance.

Un punto de inflexión: Más allá del resultado, la victoria deja una sensación de cambio: Los Pumas demostraron que pueden imponerse a los mejores también en casa, combinando oficio, corazón y una lectura táctica que ilusiona de cara al resto del Rugby Championship y a los desafíos venideros.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en el partido entre Los Pumas y Nueva Zelanda?
Los Pumas vencieron a Nueva Zelanda 29-23, logrando su primera victoria en suelo argentino.

¿Quiénes fueron los actores destacados en la victoria?
Santiago Carreras y Gonzalo García apoyaron tries, mientras Emiliano Boffelli sumó puntos vitales.

¿Cuándo tuvo lugar el histórico triunfo?
El triunfo se produjo el sábado 23 de agosto de 2025 durante el Rugby Championship.

¿Dónde se llevó a cabo el partido?
El partido se llevó a cabo en el estadio José Amalfitani de Vélez, Buenos Aires.

¿Por qué es significativo este triunfo?
Es la primera victoria de Los Pumas sobre los All Blacks en Argentina tras más de 40 enfrentamientos oficiales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

