Coppola vivió con euforia el triunfo de Los Pumas ante All Blacks

El mediático exmánager de Diego Maradona, Guillermo Coppola, vivió con mucha euforia el triunfo por 29 a 23 de Los Pumas ante los All Blacks y reveló que es la primera vez que va a verlos en el estadio.

“¡Primera vez en el país!”, expresó “Guillote” y denotó su felicidad al remarcar que fue “triunfo”, además de que dijo que “va a seguir al equipo”.

También se animó a dar la figura del partido: Bautista Delguy, wing que usó la 14 en su espalda y tuvo un trabajo importante por la banda.