Coppola vivió con euforia el triunfo de Los Pumas ante All Blacks
El mediático exmánager de Diego Maradona asistió a sus primer partido.
23/08/2025 | 20:19Redacción Cadena 3
FOTO: Guillermo Coppola
El mediático exmánager de Diego Maradona, Guillermo Coppola, vivió con mucha euforia el triunfo por 29 a 23 de Los Pumas ante los All Blacks y reveló que es la primera vez que va a verlos en el estadio.
“¡Primera vez en el país!”, expresó “Guillote” y denotó su felicidad al remarcar que fue “triunfo”, además de que dijo que “va a seguir al equipo”.
También se animó a dar la figura del partido: Bautista Delguy, wing que usó la 14 en su espalda y tuvo un trabajo importante por la banda.
Lectura rápida
¿Quién vivió el triunfo?
Guillermo Coppola.
¿Qué celebró?
El triunfo de Los Pumas ante All Blacks por 29 a 23.
¿Cuándo fue el partido?
El partido se realizó el 23 de agosto de 2025.
¿Dónde asistió Coppola?
Al estadio donde jugó Los Pumas.
¿A quién consideró la figura del partido?
A Bautista Delguy.
[Fuente: Noticias Argentinas]