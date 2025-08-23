En vivo

Deportes

Coppola vivió con euforia el triunfo de Los Pumas ante All Blacks

El mediático exmánager de Diego Maradona asistió a sus primer partido.

23/08/2025 | 20:19Redacción Cadena 3

FOTO: Guillermo Coppola

El mediático exmánager de Diego Maradona, Guillermo Coppola, vivió con mucha euforia el triunfo por 29 a 23 de Los Pumas ante los All Blacks y reveló que es la primera vez que va a verlos en el estadio.

“¡Primera vez en el país!”, expresó “Guillote” y denotó su felicidad al remarcar que fue “triunfo”, además de que dijo que “va a seguir al equipo”.

También se animó a dar la figura del partido: Bautista Delguy, wing que usó la 14 en su espalda y tuvo un trabajo importante por la banda.

Lectura rápida

¿Quién vivió el triunfo?
Guillermo Coppola.

¿Qué celebró?
El triunfo de Los Pumas ante All Blacks por 29 a 23.

¿Cuándo fue el partido?
El partido se realizó el 23 de agosto de 2025.

¿Dónde asistió Coppola?
Al estadio donde jugó Los Pumas.

¿A quién consideró la figura del partido?
A Bautista Delguy.

[Fuente: Noticias Argentinas]

