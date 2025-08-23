Histórico: los Pumas le ganaron a los All Blacks por primera vez en Argentina

En una tarde inolvidable en el estadio José Amalfitani de Liniers, Los Pumas derrotaron 29-23 a Nueva Zelanda y lograron un triunfo histórico: fue la primera vez que el seleccionado argentino venció a los All Blacks como local, en el marco de la segunda fecha del Rugby Championship 2025.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi mostró carácter, resiliencia y precisión en los momentos clave de un partido cargado de tensión y emoción, que quedará grabado en la memoria del rugby argentino.

EMOCIÓN TOTAL: Alejandro Coccia y unas palabras espectaculares en el PRIMER triunfo en el país de Los Pumas vs. los All Blacks en la fecha 2 del #RugbyChampionship.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

El inicio fue intenso y con un protagonismo repartido. Tomás Albornoz abrió el marcador con un penal a los 2 minutos, aunque poco después debió dejar la cancha por lesión y en su lugar ingresó Santiago Carreras, figura en la conducción del equipo.

Tras algunos errores defensivos, los neozelandeses se adelantaron con tries de Billy Proctor y Ethan de Groot, para ponerse 13-6 arriba. Pero el conjunto argentino reaccionó con un try de Juan Martín González, convertido por Carreras, para igualar 13-13 antes del descanso.

¡APARECIÓ JUAN MARTÍN! González y un pick and go potente para apoyar el primer try de Los Pumas vs. All Blacks en el José Amalfitani. Carreras sumó 2 puntos con la conversión.



— SportsCenter (@SC_ESPN) August 23, 2025

En el complemento, Los Pumas crecieron en confianza. Carreras se mostró implacable a los palos y extendió la ventaja con dos penales. Luego, un gran try de Gonzalo García abrió la ilusión de la hazaña, colocando a los locales 26-13 arriba con veinte minutos por jugar.

Los All Blacks intentaron una remontada con un try de Samisoni Taukei’aho, pero la amonestación a Sevu Reece complicó aún más a la visita. Los argentinos aprovecharon la superioridad numérica y Carreras sumó otro penal que fue decisivo. Un último intento de Damian McKenzie achicó la diferencia, pero el festejo fue todo celeste y blanco: 29-23 final y desahogo absoluto en Liniers.

El pitazo final desató una ovación que retumbó en las tribunas. Jugadores, cuerpo técnico y público celebraron una victoria que no solo tiene peso en la tabla, sino que representa un hito en la historia del rugby argentino.

En palabras de los protagonistas, este triunfo es un paso más en la consolidación de un equipo que busca afirmarse entre las potencias mundiales.