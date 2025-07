Los exjugadores de Racing que apoyaron el descargo de Maxi Salas contra Milito

El delantero Maximiliano Salas ejecutó la cláusula de rescisión de 8 millones de euros y dejó Racing para sumarse a River, con un fuerte mensaje contra la dirigencia encabezada por Diego Milito, a quienes acusó de “destrato” y de “dar información falsa”.

El extenso y duro descargo, apuntado principalmente contra el presidente e ídolo de la “Academia”, generó mucho revuelo por Avellaneda, y una de las cuestiones que más llamaron la atención fueron los “likes” de excompañeros de Salas y todavía futbolistas del club.

“El contrato que tuve hasta hoy es el mismo que firmé en ese momento y nunca me dieron nada extra. NUNCA. Ya con la nueva dirigencia, reiteradas veces mi representante se acercó a pedir que se me actualice mi salario y le dijeron: ‘siga demostrando’”, disparó, aludiendo a la gestión actual que encabeza Milito.

Sobre las versiones de que había dado su palabra a Racing y luego se fue a River, fue contundente. “Jamás le di mi palabra a nadie, ni tampoco la mano. ESO ES ABSOLUTAMENTE FALSO. Cuando River me llamó, todavía no me habían mejorado el contrato. Recién ahí se dieron cuenta de que yo ‘existía’ y me ofrecieron el nuevo contrato cuando ya había interés de River”, relató.

La sorpresa, para muchos, estuvo en los “me gusta” de varios jugadores actuales de Racing: Adrián “Maravilla” Martínez, Adrián “Rocky” Balboa, Matías Acevedo, Agustín Almendra y Juan Ignacio Nardoni.

También “likearon” Gonzalo y Federico Costas, hijos y ayudantes del entrenador Gustavo; y otras figuras del fútbol argentino como el Ogro Fabbiani y Sebastián Driussi.