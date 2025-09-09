En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana: días y horarios de los cruces

Esta edición del torneo quedó envuelta en polémica luego de la eliminación de Independiente por los incidentes en Avellaneda.

09/09/2025 | 08:49Redacción Cadena 3

FOTO: El trofeo que levantará el ganador de la Copa Sudamericana.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que atraviesa una de sus ediciones más polémicas de los últimos años, comenzarán a disputarse la semana que viene y contarán solo con Lanús como representante de la Argentina.

Los octavos de final fueron una verdadera pesadilla para los equipos argentinos, ya que Godoy Cruz y Huracán fueron eliminados por Atlético Mineiro de Brasil y Once Caldas de Brasil, respectivamente, mientras que Independiente fue descalificado por la Conmebol luego de los incidentes entre sus hinchas y los de la Universidad de Chile, avanzando este último equipo pese a que su barra comenzó con los disturbios.

De esta manera, el único equipo argentino clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana fue Lanús, que venció por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Justamente el “Granate” abrirá los cuartos de final, ya que el martes 16 recibirá a Fluminense de Brasil, uno de los candidatos, a las 21:30 (hora de Argentina).

La actividad en los cuartos de final de la Copa Sudamericana continuará con un miércoles cargado, en el que Bolívar de Bolivia hará de local ante Atlético Mineiro de Brasil a las 19, mientras que a las 21:30 Independiente del Valle de Ecuador jugará frente a su gente ante Once Caldas de Colombia.

El último partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se llevará a cabo el jueves a las 21:30, cuando Alianza Lima de Perú reciba a Universidad de Chile.

El cronograma y horarios para la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Martes 16/9:

  • Lanús – Fluminense a las 21:30

Miércoles 17/9:

  • Bolívar – Atlético Mineiro a las 19
  • Independiente del Valle – Once Caldas a las 21:30

Jueves 18/9:

  • Alianza Lima – Universidad de Chile a las 21:30

Lectura rápida

¿Qué evento se está discutiendo?

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

¿Qué equipos argentinos quedaron en el torneo?

Solo Lanús quedó como representante argentino.

¿Cuándo comienzan los cuartos de final?

Comienzan el martes 16 de septiembre.

¿Qué equipos jugarán el primer partido?

Lanús enfrentará a Fluminense de Brasil.

¿Qué incidentes llevaron a la eliminación de Independiente?

Fueron incidentes entre hinchas durante un partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho