Los cuartos de final de la Copa Sudamericana: días y horarios de los cruces

FOTO: El trofeo que levantará el ganador de la Copa Sudamericana.

Los cuartos de final de la Copa Sudamericana, que atraviesa una de sus ediciones más polémicas de los últimos años, comenzarán a disputarse la semana que viene y contarán solo con Lanús como representante de la Argentina.

Los octavos de final fueron una verdadera pesadilla para los equipos argentinos, ya que Godoy Cruz y Huracán fueron eliminados por Atlético Mineiro de Brasil y Once Caldas de Brasil, respectivamente, mientras que Independiente fue descalificado por la Conmebol luego de los incidentes entre sus hinchas y los de la Universidad de Chile, avanzando este último equipo pese a que su barra comenzó con los disturbios.

De esta manera, el único equipo argentino clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana fue Lanús, que venció por penales a Central Córdoba de Santiago del Estero.

Justamente el “Granate” abrirá los cuartos de final, ya que el martes 16 recibirá a Fluminense de Brasil, uno de los candidatos, a las 21:30 (hora de Argentina).

La actividad en los cuartos de final de la Copa Sudamericana continuará con un miércoles cargado, en el que Bolívar de Bolivia hará de local ante Atlético Mineiro de Brasil a las 19, mientras que a las 21:30 Independiente del Valle de Ecuador jugará frente a su gente ante Once Caldas de Colombia.

El último partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se llevará a cabo el jueves a las 21:30, cuando Alianza Lima de Perú reciba a Universidad de Chile.

El cronograma y horarios para la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Martes 16/9:

Lanús – Fluminense a las 21:30

Miércoles 17/9:

Bolívar – Atlético Mineiro a las 19

Independiente del Valle – Once Caldas a las 21:30

Jueves 18/9:

Alianza Lima – Universidad de Chile a las 21:30