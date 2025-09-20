FOTO: Liverpool venció al Everton y se mantiene en la cima de la Premier League

El Liverpool venció por 2 a 1 al Everton en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Premier League.

Con este resultado, el equipo comandado por el director técnico neerlandés Arne Slot reafirmó su primer lugar en la tabla de posiciones, con 15 unidades. Su escolta, Tottenham Hotspur, igualó por 2 a 2 con el Brighton y se quedó a cinco puntos del primer lugar, con diez unidades.

Los dos tantos de los “Reds” fueron realizado por el mediocampista Ryan Gravenberch y el centro delantero Hugo Ekitike. Mientras que el único tanto de los "Blues” llegó de la mano del mediocampista Idrissa Gana Gueye.

Durante el transcurso del primer tiempo, el Liverpool desplegó una sólida estrategia ofensiva que descolocó a las líneas defensivas de su contrincante, con jugadas colectivas que generaron diversas situaciones claras de gol.

A los 10 minutos, Gravenberch ejecutó un sorprendente disparo preciso que complicó al arquero Jordan Pickford, quien se mostró superado por la definición de volea.

Además, a los 29 minutos, Ekitike terminó una jugada colectiva con una definición precisa al ras del suelo. Con este tanto, el Liverpool se adelantó 2 a 0 en el marcador.

A los 13 minutos del complemento, Idrissa Gana Gueye realizó un disparo preciso dentro del área chica y sorprendió al arquero Alisson Becker. Con este gol, el Everton obtuvo el 2 a 1 en el marcador y aspiró a revertir la situación.

Por otra parte, el Crystal Palace derrotó 2 a 1 al West Ham y se quedó con el cuarto lugar de la tabla de posiciones.

Los dos tantos de “Las Águilas” fueron realizado por Jean-Philippe Mateta y Tyrick Mitchell, mientras que el único tanto de “The Hammers” llegó de la mano de Jarrod Bowen.

A los 37 minutos del primer tiempo, Mateta abrió el marcador con un cabezazo dentro del área chica.

En el complemento, a los cuatro minutos, Bowen igualó el partido con un cabezazo preciso dentro del área chica. Sin embargo, a los 23 minutos, Mitchell ejecutó una volea potente dentro del área y terminó con la ilusión del West Ham.

Por otro lado, Manchester United derrotó por 2 a 1 al Chelsea en el Old Trafford y se quedó con el decimo puesto de la tabla.

Los dos goles de “Los Diablos Rojos” fueron concretados por el mediocampista Bruno Fernandes y el mediocampista defensivo Casemiro. Mientras que el único tanto de los "Blues” llegó de la mano del marcador central Trevoh Chalobah.

Por otra parte, a pesar de la conversión, el brasileño Casemiro se retiró expulsado en los minutos finales del primer tiempo. Además, a tan solo minutos del arranque, Robert Sánchez también vio la roja por una dura patada a Bryan Mbeumo, quien quedó mano a mano con el arquero.

A los 14 minutos del primer tiempo, Fernandes aprovechó un pase preciso de Patrick Dorgu y empujó la pelota al fondo de la red. A los 37 minutos, el Manchester United amplió su ventaja en el marcador, luego de que Casemiro cabeceó dentro del área chica y marcó el 2 a 0.

En el complemento, a los 35 minutos, Chalobah realizó un cabezazo dentro del área chica y acortó la ventaja ante los “Diablos Rojos”.

Por otra parte, Leeds United venció por 3 a 1 a Wolves, Burnley igualó 1 a 1 frente a Nottingham Forest y el Fulham superó por 3 a 1 al Brentford.