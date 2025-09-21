Liverpool líder en solitario: Arsenal y Manchester City no pasaron del empate por Premier League

Arsenal y Manchester City igualaron este domingo por 1-1, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Premier League (Liga inglesa), llevado a cabo en el Emirates Stadium de la ciudad de Londres.

El delantero noruego Erling Haaland abrió el marcador para los Cityzens a los 9 minutos del primer tiempo, mientras que el brasileño Gabriel Martinelli igualó el encuentro a los 48’ de la segunda mitad.

Este resultado favoreció al Liverpool, que viene de ganar 2-1 en el clásico ante Everton , ya que logró escaparse en la cima del campeonato con una diferencia de 5 puntos respecto de Los Gunners y es el único equipo en ganar todos los duelos del certamen. Por su parte, los comandados por el español Josep Guardiola cayeron a la novena posición con 7 unidades

En la próxima jornada de la competencia inglesa, los dirigidos por Mikel Arteta visitarán al Newcastle, el domingo 28 de septiembre desde las 12:30, mientras que Manchester City recibirá al Burnley, el siguiente sábado a partir de las 11:00.

El conjunto visitante comenzó encendido en el duelo y logró adelantarse de manera temprana con un gol de Haaland. El atacante de 25 años culminó un gran contragolpe que contó con la asistencia del mediocampista neerlandés Tijjani Reijnders.

Cuando parecía que el cuadro celeste se llevaría los tres puntos, apareció el extremo Gabriel Martinelli para picar la pelota ante la salida del arquero italiano Gianluigi Donnarumma y rescatar un punto fundamental de manera agónica, en una de las últimas jugadas del cotejo.

En el resto de partidos de la fecha, el Aston Villa, integrado por los argentinos Emiliano Martínez y Emiliano Buendia igualaron 1-1 ante Sunderland con gol de Maty Cash para los “Villanos” y Wilson Isidor para los locales. Además, Bournemouth y Newcastle igualaron sin goles.