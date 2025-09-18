Lionel Messi arregló un nuevo contrato con Inter Miami: cobrará hasta 60 millones de dólares al año

El capitán argentino, Lionel Messi, cerró tras meses de negociación un vínculo que lo mantendrá con la camiseta número 10 del Inter Miami por varios años y cuya oficialización se espera en los próximos diez días.

El acuerdo coincide con la cuenta regresiva hacia la inauguración del Miami Freedom Park Stadium, prevista para dentro de seis meses. Según Jorge Más, dueño del club, Messi tendrá un salario entre 50 y 60 millones de dólares al año.

Messi llegó al club en julio de 2023 y su contrato actual vencía al término de esta temporada. El nuevo arreglo contempla la finalización de su carrera en la MLS y mantiene al campeón del mundo enfocado también en su objetivo con la Selección argentina: intentar revalidar la corona en el Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En lo económico, el impacto del rosarino fue inmediato. Inter Miami pasó de ingresos estimados en 50 a 60 millones de dólares en 2022 a proyectar cerca de 300 millones en 2025.

El primer contrato de Messi, valuado entre 130 y 150 millones, incluyó salario (20,45 millones en esta temporada) y participación accionaria futura en la franquicia.

Desde su desembarco, el club se consolidó como el motor comercial de la liga, con un aumento récord en asistencia, venta de entradas, patrocinios y merchandising.

En lo deportivo, su rendimiento sigue vigente ya que en la actual campaña de la MLS acumula 20 goles y 11 asistencias en 21 encuentros, con 28 tantos y 13 asistencias sumando todas las competencias, y en 2024 había sido distinguido como MVP tras guiar al equipo a un registro histórico.

La magnitud de su figura traspasó los números: “Messi genera un efecto que va más allá de los goles. Hay un entusiasmo que recorre todo el país y que le da a la liga una credibilidad inédita”, señaló Alexi Lalas, exjugador de la selección estadounidense y actual comentarista.

Por su parte, Landon Donovan, otra exfigura estadounidense, sostuvo: “Se siente en todos lados. Mi hijo de 8 años solo quiere usar la camiseta de Messi en Miami. La gente tiene la sensación de que puede verlo en persona”.