Lanús logra un agónico triunfo ante Fluminense con gol de Marcelino Moreno

FOTO: El agónico gol de Marcelino Moreno que valió un triunfo de Lanús ante Fluminense. (Foto NA: @clublanus)

El mediocampista ofensivo Marcelino Moreno, fue el autor del agónico gol de Lanús que valió un triunfo ante Fluminense por 1-0 por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El “10” del conjunto granate culminó un contragolpe letal de la mejor manera y adelantó a los dirigidos por Mauricio Pellegrino en una serie que tendrá su definición el próximo martes en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, Brasil.

Tras un córner mal ejecutado por parte de Fluminense, el cuadro argentino salió disparado al ataque y no perdonó de cara al arco. Dylan Aquino recibió la pelota y habilitó a Sasha Marcich dentro del área. El lateral izquierdo envió un centro raso para la llegada del volante de 31 años, quien se arrojó al suelo para impactar el balón y, luego de una serie de rebotes, terminó ingresando al arco defendido por Fabio.