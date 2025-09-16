En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

La noche más pulenta

Adrián Gómez

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Lanús logra un agónico triunfo ante Fluminense con gol de Marcelino Moreno

El volante ofensivo marcó el tanto de la victoria para el Granate por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a los 45 minutos del segundo tiempo.

16/09/2025 | 23:42Redacción Cadena 3

FOTO: El agónico gol de Marcelino Moreno que valió un triunfo de Lanús ante Fluminense. (Foto NA: @clublanus)

El mediocampista ofensivo Marcelino Moreno, fue el autor del agónico gol de Lanús que valió un triunfo ante Fluminense por 1-0 por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, llevado a cabo en el estadio Néstor Díaz Pérez.

El “10” del conjunto granate culminó un contragolpe letal de la mejor manera y adelantó a los dirigidos por Mauricio Pellegrino en una serie que tendrá su definición el próximo martes en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, Brasil.

Tras un córner mal ejecutado por parte de Fluminense, el cuadro argentino salió disparado al ataque y no perdonó de cara al arco. Dylan Aquino recibió la pelota y habilitó a Sasha Marcich dentro del área. El lateral izquierdo envió un centro raso para la llegada del volante de 31 años, quien se arrojó al suelo para impactar el balón y, luego de una serie de rebotes, terminó ingresando al arco defendido por Fabio.

Lectura rápida

¿Quién anotó el gol del partido?
Marcelino Moreno fue el autor del gol que le dio la victoria a Lanús.

¿Qué equipo enfrentó a Lanús?
Lanús se enfrentó a Fluminense en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

¿Cuándo se jugó el partido?
El partido se llevó a cabo el 16 de septiembre de 2025.

Dónde se celebró el encuentro?
El encuentro se realizó en el estadio Néstor Díaz Pérez, en Lanús.

¿Qué ocurrirá en el próximo partido?
La serie tendrá su definición el próximo martes en el estadio Maracaná de Rio de Janeiro, Brasil.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho