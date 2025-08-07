En vivo

La Selección argentina jugará un amistoso contra México en Estados Unidos

El conjunto albiceleste no llevará a cabo la gira que tendría prevista en China y se verá las caras frente al cuadro centroamericano en Chicago.

07/08/2025 | 21:57Redacción Cadena 3

FOTO: La Selección argentina jugará un amistoso contra México en Estados Unidos. (Foto NA: @Argentina)

La Selección argentina jugará un partido amistoso frente a México en Estados Unidos, luego de que se confirmara que no realizará la gira en China que tenía prevista para el mes de octubre 2025.

En principio, el combinado nacional disputará dicho encuentro entre el miércoles 8 y martes 14 en el Soldier Field, en Chicago, estadio donde la “Albiceleste” ya dijo presente en un duelo ante Ecuador, previo a la Copa América 2024.

Asimismo, el cotejo se llevará a cabo luego de que finalicen las Eliminatorias Sudamericanas, donde los dirigidos por Lionel Scaloni ya abrocharon su clasificación al Mundial 2026, y, con menos de un año por delante para la siguiente cita mundialista, visitarán uno de los países anfitriones para medirse ante otro organizador.

El choque más reciente que disputaron Argentina y México tuvo lugar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, el cual terminó en victoria del cuadro albiceleste por 2-0 en el Lusail Stadium, con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Además, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) inició gestiones para disputar otro encuentro amistoso en el terreno norteamericano con el MetLife Stadium (sede de la final del Mundial de Clubes y del próximo partido decisivo de la Copa del Mundo 2026), en Nueva Jersey, como el recinto que picaría en punta para albergar el duelo.

Lectura rápida

¿Qué jugará la Selección argentina? Un amistoso contra México.

¿Dónde se llevará a cabo el partido? En el Soldier Field de Chicago.

¿Cuándo se disputará el encuentro? Entre el miércoles 8 y el martes 14 de octubre de 2025.

¿Cuál es el contexto del amistoso? Se realizará tras las Eliminatorias Sudamericanas y antes del Mundial 2026.

¿Qué otros encuentros está gestionando la AFA? Otro amistoso en el MetLife Stadium, Nueva Jersey.

[Fuente: Noticias Argentinas]

