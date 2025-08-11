La risa de Marcos Rojo ante el extraño pedido de un hincha de Racing: “Rompelo a…”

FOTO: La risa de Marcos Rojo ante el extraño pedido de un hincha de Racing. (Foto NA: @RacingClub)

El defensor central de Racing, Marcos Rojo, arribó a Uruguay junto al resto del plantel para disputar el duelo frente a Peñarol, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y protagonizó un gracioso momento ante un extraño pedido de un fanático.

Mientras el ex Manchester United se sacaba fotos con los simpatizantes que viajaron a Montevideo para presenciar el encuentro, que tendrá lugar el martes desde las 21:30, un hincha gritó: “rompelo a Salas, viniste para eso”.

Ante el sorpresivo pedido, el zaguero de 35 años soltó una carcajada y siguió compartiendo junto al resto de hinchas que viajaron para apoyar a la Academia de cara al crucial enfrentamiento ante el “Carbonero”.