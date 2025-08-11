En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Hernán Funes

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La risa de Marcos Rojo ante el extraño pedido de un hincha de Racing: “Rompelo a…”

El defensor central llegó a Uruguay para disputar el duelo entre la Academia y Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

11/08/2025 | 23:36Redacción Cadena 3

FOTO: La risa de Marcos Rojo ante el extraño pedido de un hincha de Racing. (Foto NA: @RacingClub)

El defensor central de Racing, Marcos Rojo, arribó a Uruguay junto al resto del plantel para disputar el duelo frente a Peñarol, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y protagonizó un gracioso momento ante un extraño pedido de un fanático.

Mientras el ex Manchester United se sacaba fotos con los simpatizantes que viajaron a Montevideo para presenciar el encuentro, que tendrá lugar el martes desde las 21:30, un hincha gritó: “rompelo a Salas, viniste para eso”.

Ante el sorpresivo pedido, el zaguero de 35 años soltó una carcajada y siguió compartiendo junto al resto de hinchas que viajaron para apoyar a la Academia de cara al crucial enfrentamiento ante el “Carbonero”.

Lectura rápida

¿Quién llegó a Uruguay para jugar?
El defensor central de Racing, Marcos Rojo.

¿Qué partido se disputará?
El duelo entre Racing y Peñarol, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

¿Cuándo se jugará el partido?
El partido tendrá lugar el martes a las 21:30.

¿Qué pidió un hincha?
Un hincha pidió a Marcos Rojo “rompelo a Salas”.

¿Cómo reaccionó Rojo ante el pedido?
El jugador soltó una carcajada ante el extraño pedido del hincha.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho