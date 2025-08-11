La risa de Marcos Rojo ante el extraño pedido de un hincha de Racing: “Rompelo a…”
El defensor central llegó a Uruguay para disputar el duelo entre la Academia y Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
11/08/2025 | 23:36Redacción Cadena 3
FOTO: La risa de Marcos Rojo ante el extraño pedido de un hincha de Racing. (Foto NA: @RacingClub)
El defensor central de Racing, Marcos Rojo, arribó a Uruguay junto al resto del plantel para disputar el duelo frente a Peñarol, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y protagonizó un gracioso momento ante un extraño pedido de un fanático.
Mientras el ex Manchester United se sacaba fotos con los simpatizantes que viajaron a Montevideo para presenciar el encuentro, que tendrá lugar el martes desde las 21:30, un hincha gritó: “rompelo a Salas, viniste para eso”.
Ante el sorpresivo pedido, el zaguero de 35 años soltó una carcajada y siguió compartiendo junto al resto de hinchas que viajaron para apoyar a la Academia de cara al crucial enfrentamiento ante el “Carbonero”.
Lectura rápida
¿Quién llegó a Uruguay para jugar?
El defensor central de Racing, Marcos Rojo.
¿Qué partido se disputará?
El duelo entre Racing y Peñarol, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.
¿Cuándo se jugará el partido?
El partido tendrá lugar el martes a las 21:30.
¿Qué pidió un hincha?
Un hincha pidió a Marcos Rojo “rompelo a Salas”.
¿Cómo reaccionó Rojo ante el pedido?
El jugador soltó una carcajada ante el extraño pedido del hincha.
