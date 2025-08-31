En vivo

La Reina Máxima evitó hablar sobre Colapinto: "No lo conozco"

La Reina de Países Bajos estuvo presente en el Gran Premio de Países Bajos.

31/08/2025 | 10:09Redacción Cadena 3

FOTO: Máxima, Reina de Holanda.

Máxima Zorreguieta, actual Reina de los Países Bajos, aseguró no conocer al piloto argentino Franco Colapinto en los momentos previos a la carrera en el Gran Premio de Zandvoort de la Fórmula 1.

"No lo conozco", expresó la Reina Máxima, con una nerviosa sonrisa, cuando fue abordada por Franco Colapinto en los boxes del circuito de Zandvoort por las cámaras de ESPN.

Sin embargo, en otra entrevista para DAZN, Máxima aseguró que no tiene un favoritismo en concreto: "Soy Reina de Holanda, quiero que les vaya muy bien a los dos y sobre todo que no haya accidentes".

Zorreguieta evitó tocar el tema de Colapinto por su condición de realeza en el país europeo, además de que los neerlandeses tienen su propio representante en la Fórmula 1, Max Verstappen, quien es el claro favorito del público.

Lectura rápida

¿Quién es la Reina que evitó el tema Colapinto?
La Reina es Máxima Zorreguieta, actual Reina de los Países Bajos.

¿Qué dijo sobre Colapinto?
La Reina Máxima expresó que "No lo conozco" cuando se le preguntó sobre el piloto argentino.

¿Cuál fue su opinión sobre la carrera?
En una entrevista, mencionó que no tiene un favoritismo y espera que todos estén seguros.

¿Dónde ocurrió el evento?
El evento tuvo lugar en el Gran Premio de Zandvoort.

¿Qué piloto neerlandés es favorito?
El piloto neerlandés Max Verstappen es el favorito del público.

[Fuente: Noticias Argentinas]

