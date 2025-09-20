La Liga: Real Madrid venció al Espanyol con goles de Militão y Mbappé

El Real Madrid derrotó 2-0 al RCD Espanyol en la quinta fecha de La Liga.

Tras este resultado deportivo, "Los Merengues" reafirmaron su primer lugar en la tabla de posiciones del campeonato español, con 15 unidades. Su escolta – Barcelona F.C – se mantiene a 5 puntos de diferencia.

Los dos goles de "Los Blancos" fueron realizados por el marcador central Éder Militão y el centro delantero Kylian Mbappé.

Durante el transcurso del primer tiempo, el Real Madrid desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a su contrincante, con jugadas colectivas que generaron diversas situaciones claras de gol.

A los 22 minutos, el brasileño Éder Militão abrió el marcador con disparo lejano que sorprendió al arquero serbio Marko Dmitrovic. En el complemento del duelo, el conjunto comandado por el director técnico Xabi Alonso regresó al terreno de juego con la misma actitud que demostró durante los primeros 45 minutos del partido.

En el minuto 2, el francés Kylian Mbappé realizó un disparo preciso que descolocó a Dmitrovic, quien se encontró en el mismo palo en donde se dirigió la pelota, pero la velocidad de esta fue tan fuerte que no pudo rechazarla.