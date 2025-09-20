En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Indep. Rivadavia

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Arsenal vs. Dep. Maipú

Mendoza

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La Liga: Real Madrid sigue imparable y vence 2-0 al Espanyol

Por otra parte, Levante aplasta al Girona con un 4-0 y alcanza el decimotercer puesto.

20/09/2025 | 14:27Redacción Cadena 3

FOTO: La Liga: Real Madrid sigue imparable y vence 2-0 al Espanyol

El Real Madrid derrotó 2-0 al RCD Espanyol en la quinta fecha de La Liga.

Tras este resultado deportivo, "Los Merengues" reafirmaron su primer lugar en la tabla de posiciones del campeonato español, con 15 unidades. Su escolta – Barcelona F.C – se mantiene a 5 puntos de diferencia.

Los dos goles de "Los Blancos" fueron realizados por el marcador central Éder Militão y el centro delantero Kylian Mbappé.

Durante el transcurso del primer tiempo, el Real Madrid desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a su contrincante, con jugadas colectivas que generaron diversas situaciones claras de gol.

A los 22 minutos, el brasileño Éder Militão abrió el marcador con disparo lejano que sorprendió al arquero serbio Marko Dmitrovic. En el complemento del duelo, el conjunto comandado por el director técnico Xabi Alonso regresó al terreno de juego con la misma actitud que demostró durante los primeros 45 minutos del partido.

En el minuto 2, el francés Kylian Mbappé realizó un disparo preciso que descolocó a Dmitrovic, quien se encontró en el mismo palo en donde se dirigió la pelota, pero la velocidad de esta fue tan fuerte que no pudo rechazarla.

El Levante Unión Deportiva goleó 4-0 al Girona F.C y se quedó con el decimotercer puesto de la tabla.

Los cuatro tantos de “Los Granotes" fueron realizados por cuatro jugadores diferentes: Etta Eyong, Carlos Álvarez Rivera, Iván Romero y Goduine Koyalipou.

Por otro lado, el Gorona finalizó el encuentro con dos jugadores menos. En el primer tiempo, Axel Witsel se retiró por doble amonestación; y en el segundo, Victor Reis se retiró del campo de juego por una dura entrada a la pelota. Ambas bajas contribuyeron de manera directa al rendimiento del Levante.

Durante los primeros 45 minutos, los dos equipos generaron una intensa dinámica, pero el Levante sacó provecho de la situación.

A los 43 minutos, el camerunés Etta Eyong cabeceó dentro del área chica y abrió el marcador.

En el complemento del enfrentamiento, el Levante desplegó una sólida estrategia ofensiva que se tradujo en tres tantos que sellaron una contundente goleada en el Estadi Montilivi.

Lectura rápida

¿Quién ganó el partido entre el Real Madrid y el Espanyol? El Real Madrid ganó 2-0.

¿Cuántos puntos tiene el Real Madrid en la tabla? El Real Madrid tiene 15 puntos.

¿Quiénes anotaron los goles del Real Madrid? Éder Militão y Kylian Mbappé anotaron los goles.

¿Cuál fue el resultado del partido entre Levante y Girona? Levante ganó 4-0 al Girona.

¿Qué jugadores del Girona fueron expulsados? Axel Witsel y Victor Reis fueron expulsados.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho