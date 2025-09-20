La Liga: Real Madrid sigue imparable y vence 2-0 al Espanyol

El Real Madrid derrotó 2-0 al RCD Espanyol en la quinta fecha de La Liga.

Tras este resultado deportivo, "Los Merengues" reafirmaron su primer lugar en la tabla de posiciones del campeonato español, con 15 unidades. Su escolta – Barcelona F.C – se mantiene a 5 puntos de diferencia.

Los dos goles de "Los Blancos" fueron realizados por el marcador central Éder Militão y el centro delantero Kylian Mbappé.

Durante el transcurso del primer tiempo, el Real Madrid desplegó una sólida estrategia ofensiva que sorprendió a su contrincante, con jugadas colectivas que generaron diversas situaciones claras de gol.

A los 22 minutos, el brasileño Éder Militão abrió el marcador con disparo lejano que sorprendió al arquero serbio Marko Dmitrovic. En el complemento del duelo, el conjunto comandado por el director técnico Xabi Alonso regresó al terreno de juego con la misma actitud que demostró durante los primeros 45 minutos del partido.

En el minuto 2, el francés Kylian Mbappé realizó un disparo preciso que descolocó a Dmitrovic, quien se encontró en el mismo palo en donde se dirigió la pelota, pero la velocidad de esta fue tan fuerte que no pudo rechazarla.

El Levante Unión Deportiva goleó 4-0 al Girona F.C y se quedó con el decimotercer puesto de la tabla.

Los cuatro tantos de “Los Granotes" fueron realizados por cuatro jugadores diferentes: Etta Eyong, Carlos Álvarez Rivera, Iván Romero y Goduine Koyalipou.

Por otro lado, el Gorona finalizó el encuentro con dos jugadores menos. En el primer tiempo, Axel Witsel se retiró por doble amonestación; y en el segundo, Victor Reis se retiró del campo de juego por una dura entrada a la pelota. Ambas bajas contribuyeron de manera directa al rendimiento del Levante.

Durante los primeros 45 minutos, los dos equipos generaron una intensa dinámica, pero el Levante sacó provecho de la situación.

A los 43 minutos, el camerunés Etta Eyong cabeceó dentro del área chica y abrió el marcador.

En el complemento del enfrentamiento, el Levante desplegó una sólida estrategia ofensiva que se tradujo en tres tantos que sellaron una contundente goleada en el Estadi Montilivi.