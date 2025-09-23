En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

La FIFA estrenará el sistema FVS en el Mundial Sub 20 de Chile

El torneo se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

23/09/2025 | 10:53Redacción Cadena 3

FOTO: La FIFA estrenará el sistema FVS en el Mundial Sub 20 de Chile

El arbitraje internacional está a punto de vivir un cambio histórico: la FIFA anunció que el próximo 27 de septiembre, en el inicio del Mundial Sub 20 de Chile, se pondrá en marcha por primera vez el Football Video Support (FVS), una versión simplificada del VAR que busca agilizar el juego y reducir los costos de implementación.

El FVS introduce una novedad que podría cambiar la dinámica de las decisiones arbitrales: serán los entrenadores quienes podrán solicitar la revisión de jugadas, mostrando una tarjeta verde como señal.

Cada equipo contará con un máximo de dos pedidos por partido, que podrán utilizarse únicamente en situaciones clave como goles, penales, tarjetas rojas directas o confusión de identidad.

A diferencia del VAR tradicional, este sistema requiere menos personal y una infraestructura más sencilla, lo que lo convierte en una alternativa viable para federaciones y ligas con recursos limitados.

El FVS ya fue probado con éxito en la Copa Juvenil Blue Stars y en el Mundial Femenino Sub 20 de Colombia 2024, dejando resultados alentadores.

“Es fundamental que los árbitros tengan la oportunidad de participar en torneos con las estrellas del futuro y que podamos realizar más pruebas del FVS, que hasta la fecha ha sido todo un éxito”, explicó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA.

En la misma línea, Massimo Busacca, director de Arbitraje, destacó que la Copa Mundial Sub 20 es “un torneo altamente competitivo que exige una sólida interpretación del juego” y que este nuevo sistema ayudará a garantizar mayor justicia.

El torneo se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca, y contará con la participación de la Selección argentina, que compartirá el Grupo D con Cuba, Australia e Italia.

Lectura rápida

¿Qué sistema implementará la FIFA en el Mundial Sub 20? La FIFA implementará el sistema Football Video Support (FVS).

¿Cuándo inicia el Mundial Sub 20 de Chile? El Mundial Sub 20 de Chile inicia el 27 de septiembre.

¿Quiénes pueden solicitar revisiones? Los entrenadores podrán solicitar revisiones mostrando una tarjeta verde.

¿Cuántos pedidos por partido tienen los equipos? Cada equipo tendrá un máximo de dos pedidos por partido.

¿En qué ciudades se llevará a cabo el torneo? El torneo se disputará en Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho