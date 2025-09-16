La dura sanción de Aprevide a San Martín de Burzaco tras reiterados incumplimientos

FOTO: La dura sanción de Aprevide a San Martín de Burzaco luego de reiterados incumplimientos.

El Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide), sancionó a San Martín de Burzaco con cuatro fechas a puertas cerradas y en condición de local fuera de su estadio Francisco Boga.

La medida fue tomada por “incumplimiento de las medidas de seguridad constatadas en los últimos eventos deportivos” y representa la quinta sanción que recibe la institución en lo que va de 2025.

El comunicado oficial señaló que la última advertencia llegó tras el operativo previo al cruce con Acassuso, donde las autoridades policiales encontraron las puertas del estadio abiertas antes del inicio del procedimiento, con simpatizantes locales y visitantes dentro de las instalaciones, consumiendo asado y bebidas alcohólicas sin ningún tipo de control del club.

“Con la intervención del personal policial se procedió a despojar el sector, constatando la falta de seguridad en los portones de ingreso”, detalla el informe realizado luego del encuentro.

Además, la Aprevide remarcó otras irregularidades graves como la venta irregular de entradas físicas, pese a estar prohibida, y la presencia de materiales de obra en zonas linderas a la tribuna Arzeno, como hierros, piedras, ladrillos y escombros que podrían haber sido utilizados como elementos de agresión.

Esta situación se sumó a episodios previos que incluyeron el encendido de fuegos artificiales sin autorización, disturbios con invasión al campo de juego y la venta ilegal de bebidas dentro del estadio con un buffet en condiciones precarias.

En el documento también se recordó un hecho ocurrido recientemente en cercanías del estadio de Brown de Adrogué, donde hinchas de San Martín fueron acusados de cortar un bajo, calles y hasta vías del tren, lo que fue calificado como una situación de alto riesgo y “potencial catástrofe”.

Ante esto, San Martín de Burzaco no solo deberá cumplir con cuatro partidos sin público, sino que también tendrá que buscar un nuevo escenario para ejercer su localía mientras dure la sanción.