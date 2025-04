La Dirección Nacional de Arbitraje emite un fuerte comunicado tras controvertido error de Echenique en la Copa Argentina

La Dirección Nacional de Arbitraje se pronunció en contra de la decisión tomada por Fernando Echenique y su equipo durante la controversia en el duelo entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de Buenos Aires en la Copa Argentina.

Al inicio del segundo tiempo, el árbitro optó por conceder un córner en lugar de sancionar un tiro libre indirecto, después de que un defensor de la "Lepra" pasara el balón a su arquero, Gonzalo Marinelli, quien tocó la pelota con la mano para evitar un gol en contra.

La situación se viralizó rápidamente, reavivando el polémico episodio que tuvo como protagonista a Echenique tras mandarle a Edinson Cavani que leyera el reglamento, luego de anular un gol del jugador ante Barracas Central.

Hasta el momento, el árbitro no ha recibido ninguna sanción, por lo que su participación en el enfrentamiento entre Deportivo Riestra y San Lorenzo programado para el domingo a las 15:30 no está en riesgo, aunque se mantendrá bajo observación.

La declaración de "extrema preocupación" de la DNA

En consecuencia a lo sucedido, la Dirección Nacional de Arbitraje decidió emitir un comunicado interno en el que critica a la terna arbitral por no sancionar el tiro libre indirecto y, en cambio, otorgar un tiro de esquina.

La DNA expresó: "Observamos con extrema preocupación la toma de decisiones erróneas en situaciones básicas y de fácil resolución conforme a las Reglas de Juego, las cuales entendemos deben ser bien conocidas desde el inicio de la carrera arbitral".

Además, señalaron que, más allá de la responsabilidad del árbitro central, el resto del equipo arbitral no puede eludir su cuota de responsabilidad al no reconocer un pase deliberado hacia el arquero, quien juega el balón con la mano de acuerdo a la regla de tiro libre indirecto. Esto "preocupa enormemente y nos obliga a exigir a todos trabajar con seriedad, responsabilidad y profesionalismo en cada categoría, ya que estas decisiones no hacen más que desprestigiar nuestro arbitraje".