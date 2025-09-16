La crisis institucional en San Lorenzo: renuncian 13 directivos y hay acefalía

El Secretario General de San Lorenzo de Almagro, Martín Cigna, confirmó la acefalía de la institución deportiva, generando una profunda crisis institucional en uno de los clubes más grandes del país.

“Me toca como secretario del club, hasta el día de hoy, anunciar que en San Lorenzo se acaba de producir la acefalía”, reveló Martín Cigna en una conferencia de prensa.

El ex dirigente del “Azulgrana” nombró, con una lista en su mano, a todos los directivos que dejaron su cargo en el club. Estos son: Lopardo, Terzano, Barros, Goroyesky, Allievi, Boufflet, Sagardoy, Garcia Lago, Lugones, Culotta, Nordemstrom, Virardi y “quien les habla, Martín Cigna”.

En el cierre de sus dichos, explicó cómo continúa el proceso para garantizar un mandato de transición: “corresponde a partir de ahora, comunicárselo inmediatamente a la asamblea que es el órgano que se encargará (...) de establecer los procedimientos que permitan la continuidad institucional de nuestro querido San Lorenzo de Almagro”.

La noticia sacudió al mundo del fútbol argentino. Ahora, con la renuncia masiva de sus autoridades, San Lorenzo entra en una etapa de profunda incertidumbre institucional. La responsabilidad de garantizar la estabilidad y definir los próximos pasos recae sobre la Asamblea, que deberá actuar con celeridad para evitar un vacío de poder prolongado.