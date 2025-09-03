La Conmebol anunció a dos estadios del Gran Buenos Aires como sedes de la Copa Libertadores femenina

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció al estadio Nuevo Francisco Urbano del Deportivo Morón y al Florencio Sola de Banfield como sedes de la Copa Libertadores femenina de este año.

En la previa de lo que será el sorteo de la fase de grupos este jueves, el ente regulador del fútbol sudamericano comunicó los estadios que serán sede de la competencia que se disputará por decimosexto año y por segunda vez en Argentina tras la edición de 2020 que conquistó Ferroviária de Brasil.

El estadio Florencio Sola, la casa de Banfield de la Liga Profesional, fue elegida como una de las sedes de esta Copa Libertadores. Con una capacidad para 35 mil espectadores, el recinto del Sur del Gran Buenos Aires albergará por primera vez el certamen femenino.

Por su parte, el estadio Nuevo Francisco Urbano, la casa del Deportivo Morón de la Primera Nacional, será la otra sede y será la segunda vez que albergue la Copa Libertadores femenina. En la edición de 2020, el recinto con capacidad para 33 mil personas fue sede junto al estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield.

Esta edición de la Copa Libertadores se llevará a cabo entre el 2 y el 18 de octubre en Buenos Aires y las representantes del fútbol argentino serán Boca y San Lorenzo. Además, estarán presentes equipos como Corinthians y Sao Paulo de Brasil, Colo Colo y Universidad de Chile, Libertad y Olimpia de Paraguay, Nacional de Uruguay, entre otros.